Салат из капусты «Зимний» — летнее настроение в банке! Вкуснейшая закатка

Салат из капусты «Зимний» — летнее настроение в банке! Вкуснейшая закатка

Салат из капусты «Зимний» – летнее настроение в банке! Вкуснейшая закатка! Хрустящие овощи в пикантной заливке – идеальная заготовка на холодный сезон. Этот яркий салат станет вашим любимым зимним дополнением к любым блюдам. Сохраняет свежесть овощей и насыщенный вкус на протяжении всей зимы!

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 3 кг

Помидоры — 1 кг

Лук репчатый — 1 кг

Морковь — 0,5 кг

Перец сладкий — 0,5 кг

Масло подсолнечное — 400 мл

Уксус 9% — 180 мл

Сахар — 100 г

Соль — 1-2 ст.л. (по вкусу)

Приготовление

Капусту нашинкуйте квадратиками или соломкой, морковь нарежьте тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, помидоры – дольками. Все овощи сложите в большую кастрюлю. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Аккуратно перемешайте и поставьте на средний огонь. После закипания варите ровно 10 минут, периодически помешивая. Влейте уксус, хорошо перемешайте и сразу снимите с огня. Горячий салат разложите по стерильным банкам, сразу закатайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте пледом и оставьте до полного остывания.

Ранее мы готовили помидоры в томате на зиму! Вкуснейшая закатка съедается без остатка.