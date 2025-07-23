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23 июля 2025 в 11:30

Салат из капусты «Зимний» — летнее настроение в банке! Вкуснейшая закатка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из капусты «Зимний» – летнее настроение в банке! Вкуснейшая закатка! Хрустящие овощи в пикантной заливке – идеальная заготовка на холодный сезон. Этот яркий салат станет вашим любимым зимним дополнением к любым блюдам. Сохраняет свежесть овощей и насыщенный вкус на протяжении всей зимы!

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 3 кг
  • Помидоры — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Морковь — 0,5 кг
  • Перец сладкий — 0,5 кг
  • Масло подсолнечное — 400 мл
  • Уксус 9% — 180 мл
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 1-2 ст.л. (по вкусу)

Приготовление

  1. Капусту нашинкуйте квадратиками или соломкой, морковь нарежьте тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, помидоры – дольками. Все овощи сложите в большую кастрюлю.
  2. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Аккуратно перемешайте и поставьте на средний огонь. После закипания варите ровно 10 минут, периодически помешивая. Влейте уксус, хорошо перемешайте и сразу снимите с огня.
  3. Горячий салат разложите по стерильным банкам, сразу закатайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте пледом и оставьте до полного остывания.

Ранее мы готовили помидоры в томате на зиму! Вкуснейшая закатка съедается без остатка.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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