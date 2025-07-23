Салат из капусты «Зимний» – летнее настроение в банке! Вкуснейшая закатка! Хрустящие овощи в пикантной заливке – идеальная заготовка на холодный сезон. Этот яркий салат станет вашим любимым зимним дополнением к любым блюдам. Сохраняет свежесть овощей и насыщенный вкус на протяжении всей зимы!
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 3 кг
- Помидоры — 1 кг
- Лук репчатый — 1 кг
- Морковь — 0,5 кг
- Перец сладкий — 0,5 кг
- Масло подсолнечное — 400 мл
- Уксус 9% — 180 мл
- Сахар — 100 г
- Соль — 1-2 ст.л. (по вкусу)
Приготовление
- Капусту нашинкуйте квадратиками или соломкой, морковь нарежьте тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, помидоры – дольками. Все овощи сложите в большую кастрюлю.
- Добавьте соль, сахар и растительное масло. Аккуратно перемешайте и поставьте на средний огонь. После закипания варите ровно 10 минут, периодически помешивая. Влейте уксус, хорошо перемешайте и сразу снимите с огня.
- Горячий салат разложите по стерильным банкам, сразу закатайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте пледом и оставьте до полного остывания.
Ранее мы готовили помидоры в томате на зиму! Вкуснейшая закатка съедается без остатка.