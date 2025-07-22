Помидоры в томате на зиму! Вкуснейшая закатка съедается без остатка

Помидоры в томате на зиму! Вкуснейшая закатка съедается без остатка

Помидоры в томате на зиму! Вкуснейшая закатка съедается без остатка! Эти ароматные помидоры сохраняют вкус свежесобранных овощей и идеально подходят для зимних блюд. Заготовка проста в приготовлении и хранится при комнатной температуре.

Ингредиенты

Помидоры — 6 кг

Соль — 2 ст. л. без горки

Сахар — 4 ст. л.

Душистый перец — по вкусу

Приготовление

Для начала отберите 3 кг плотных мясистых помидоров. На каждом плоде сделайте крестообразные надрезы на кожице, затем обдайте их кипятком на 2–3 минуты и аккуратно снимите шкурку. Остальные помидоры нарежьте кусочками и проварите около 15 минут, периодически помешивая. Полученную массу протрите через сито или измельчите блендером до состояния однородного пюре. В томатную массу добавьте соль, сахар и душистый перец, затем снова доведите до кипения. Очищенные от кожицы помидоры опустите в кипящий томатный сок и проварите 5 минут после закипания. Горячую смесь разложите по предварительно стерилизованным банкам, залейте оставшимся томатным соком и сразу закатайте стерильными крышками. Банки переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом невероятного соуса «Огуречный релиш» на зиму! К мясу, бургерам и как намазка.