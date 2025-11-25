День матери
Баклажаны на праздничный стол: замаринуйте баночку сейчас — в Новый год скажите себе спасибо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Баклажаны в томате — идеальная закуска на праздничный стол. Замаринуйте баночку уже сейчас — в Новый год скажите себе спасибо и будете наслаждаться праздником, а не стоять у плиты.

Рецепт простой и надежный. Вам понадобится: 2 кг молодых баклажанов, 1,5 л томатного сока, 3 головки чеснока, 100 мл растительного масла, 100 мл 9% уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, специи по вкусу. Баклажаны нарежьте кружками или кубиками, посолите и оставьте на 30 минут чтобы ушла горечь, затем промойте и обжарьте до золотистого цвета. В кастрюле смешайте томатный сок, масло, уксус, сахар, соль, пропущенный через пресс чеснок и специи. Доведите маринад до кипения, опустите в него обжаренные баклажаны и потушите 15-20 минут. Горячую закуску разложите по стерильным банкам и закатайте.

Вкус — это нежная, тающая текстура баклажанов, пропитанных насыщенным, сбалансированным маринадом с приятной кислинкой, сладостью томата и пикантным ароматом чеснока. В Новый год вы достанете эту заготовку и поймете, что были правы, подготовившись заранее!

Ранее стало известно, как приготовить закуску «Русская классика» из 3 ингредиентов: колбаса, сыр, огурец — и вкуснятина готова.

