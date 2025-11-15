Закуска «Русская классика» из 3 ингредиентов: колбаса, сыр, огурец — и вкуснятина готова

Рулетики «Русская классика» — это простой, но невероятно вкусный рецепт закуски из 3 ингредиентов. Вам понадобятся только колбаса, сыр, огурец — и вкуснятина готова. Простота приготовления и доступность ингредиентов делает «Русскую классику» универсальной закуской для любого мероприятия.

Для приготовления вам понадобится: 300 г вареной или копченой колбасы, 200 г сливочного сыра, 1 свежий огурец, пищевая пленка. Колбасу нарежьте вдоль широкими тонкими пластами (или купите в нарезке). Разложите пласты внахлест на пищевой пленке, формируя прямоугольный пласт, сверху распределите сливочный сыр. Огурец нарежьте длинными тонкими брусочками и выложите вдоль одного края. С помощью пленки плотно сверните рулет, заверните его в пленку и уберите в холодильник на час для охлаждения. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки толщиной 2-3 см.

Вкус этой закуски — идеальный баланс нежной колбасы, воздушного сливочного сыра и сочной хрустящей свежести огурца. Сливочный сыр смягчает вкус колбасы и связывает все компоненты, а огурец добавляет приятную текстуру и освежающую нотку.

