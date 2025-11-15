Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 21:38

Закуска «Русская классика» из 3 ингредиентов: колбаса, сыр, огурец — и вкуснятина готова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рулетики «Русская классика» — это простой, но невероятно вкусный рецепт закуски из 3 ингредиентов. Вам понадобятся только колбаса, сыр, огурец — и вкуснятина готова. Простота приготовления и доступность ингредиентов делает «Русскую классику» универсальной закуской для любого мероприятия.

Для приготовления вам понадобится: 300 г вареной или копченой колбасы, 200 г сливочного сыра, 1 свежий огурец, пищевая пленка. Колбасу нарежьте вдоль широкими тонкими пластами (или купите в нарезке). Разложите пласты внахлест на пищевой пленке, формируя прямоугольный пласт, сверху распределите сливочный сыр. Огурец нарежьте длинными тонкими брусочками и выложите вдоль одного края. С помощью пленки плотно сверните рулет, заверните его в пленку и уберите в холодильник на час для охлаждения. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки толщиной 2-3 см.

Вкус этой закуски — идеальный баланс нежной колбасы, воздушного сливочного сыра и сочной хрустящей свежести огурца. Сливочный сыр смягчает вкус колбасы и связывает все компоненты, а огурец добавляет приятную текстуру и освежающую нотку.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Жемчужина» с баночкой консервов.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснее любых салатов — закуска «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе
Общество
Вкуснее любых салатов — закуска «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе
Салат «Шапка Деда Мороза»: главный хит для встречи нового года Огненной Лошади
Общество
Салат «Шапка Деда Мороза»: главный хит для встречи нового года Огненной Лошади
Печень в таком виде обожают даже дети: готовим печеночные рулетики — а еще они обалденно вкусные и подойдут как закуска на праздник
Общество
Печень в таком виде обожают даже дети: готовим печеночные рулетики — а еще они обалденно вкусные и подойдут как закуска на праздник
Рецепт этих рулетиков ищут все! Мини-рулетики из куриного филе с творожным сыром — съедаются вмиг
Общество
Рецепт этих рулетиков ищут все! Мини-рулетики из куриного филе с творожным сыром — съедаются вмиг
Пикантная капуста с чесноком: мой рецепт, который не оставит ни одного шанса другим салатам
Общество
Пикантная капуста с чесноком: мой рецепт, который не оставит ни одного шанса другим салатам
рецепты
рулетики
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ атаковали машину мирного жителя в Белгородской области
Ноябрь в Подмосковье оказался богатым на грибы
Более 60 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ
Подоляк призвал не стыдиться коррупции
Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху
Сборная России по футболу проиграла команде Чили
Настя Ивлеева едва сдержала слезы из-за одного видео
Алсу показала редкие кадры со своим сыном
Раскрыты детали выхода нового альбома «Высоцкий. Высота»
На российском курорте впервые за четверть века открыли новый санаторий
«Не могут навязывать»: в США раскрыли, какой факт о России осознал Трамп
«Давай поживем еще»: Стас Михайлов рассмеялся после вопроса о старости
Стало известно о новых запланированных встречах Путина и Лукашенко
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.