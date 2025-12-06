ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 07:32

Беру слоеное тесто, яблоки — и пеку отменные рулетики: всего 2 основных ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Беру пачку слоеного теста, яблоки — и пеку отменные рулетики. В этом рецепте всего 2 основных ингредиента, а результат превосходит все ожидания.

Вам понадобится: 1 пласт слоеного теста, 3-4 яблока, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и смешайте с сахаром и корицей. Раскатайте слоеное тесто в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределите яблочную начинку, оставив по краям 2 см. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, защипните края. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 3-4 см. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут до золотистого цвета.

Готовый десерт при желании посыпьте сахарной пудрой. Вкус этих рулетиков — нежное слоеное тесто с хрустящей корочкой и сочной яблочной начинкой, где корица добавляет пряные нотки, а карамелизированный сахар создает приятную сладость.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетный тирамису в стаканах: порционный десерт для Нового года и не только.

