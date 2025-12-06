Срыв пиар-акции ВСУ, потери в живой силе: новости СВО на утро 6 декабря

Срыв пиар-акции ВСУ, потери в живой силе: новости СВО на утро 6 декабря

Удар расчетов РСЗО «Град» привел к гибели более 20 бойцов ВСУ на Константиновском направлении, операторы БПЛА пресекли установку украинского флага в зоне СВО, средства ПВО уничтожили дроны над Рязанской областью. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 5 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

«Грады» сократили численность ВСУ на Константиновском направлении

На Константиновском направлении расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Юг» нанесли точный удар по позициям Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Огневому поражению артиллерии подверглись выявленные объекты инфраструктуры противника.

Атака привела к значительным потерям в живой силе у противника. Залп 122-мм реактивных снарядов поразил более 20 солдат украинской армии, констатировали в оборонном ведомстве.

На Украине ждут «поздравление» от России ко дню ВСУ

Украинские СМИ и мониторинговые ресурсы сообщают о якобы готовящихся ударах РФ по случаю дня Вооруженных сил Украины (отмечается 6 декабря). Они утверждают, что в российской армии идут масштабные приготовления. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

По данным военкоров, противник с тревогой ожидает «поздравления». Украинские источники считают, что подготовка якобы включает переброску стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и приведение в готовность ударных комплексов.

Ту-95МС Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор подтвердил падение обломков БПЛА в Рязани

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, атаковавшие Рязанскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. По его словам, пожар, начавшийся после падения обломков дронов на многоэтажку в Рязани, ликвидирован. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как уточнил Малков, в результате инцидента пострадавших нет. Специалисты после удара начали проводить оценку материального ущерба региону.

В Германии забили тревогу из-за конфликтов между бойцами ВСУ

Вооруженный конфликт под Киевом, в котором участвовали сотрудники украинской военной разведки и военнослужащие ВСУ, подчеркивает тревожное положение на Украине, пишут немецкие аналитики. Перестрелка в Конча-Заспе произошла из-за спора за контроль над санаторием, напомнили эксперты.

Данный инцидент демонстрирует сложное взаимодействие государственных органов, военных структур и коммерческих интересов на Украине, добавили специалисты. Предполагается, что конфликты могут стать поводом для заключения выгодных сделок с недвижимостью, которые иногда сопровождаются вооруженными столкновениями.

Кадыров пообещал ответить «подарком» на удар по высотке в Грозном

Россия ответит «подарком» после атаки дрона на высотку «Грозный-Сити», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, удар стал попыткой противника запугать мирное население.

Также глава Чечни обратился к ВСУ с призывом показать себя на поле боя. Он напомнил, что российские военные «давят» противника на самых жарких участках фронта.

Рамзан Кадыров Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Масштабные «мобилизационные» рейды «почистили» вузы Украины

Более 50 тыс. студентов старше 25 лет отчислены из высших и средних учебных заведений Украины в результате масштабных проверок, сообщил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак. Еще около 200 тыс. потенциальных призывников остаются в системе образования.

Два учебных заведения рискуют лишиться лицензий после соответствующих обращений в Минобразования, добавил он. Власти ужесточают контроль из-за нехватки личного состава в армии.

ВС России пресекли попытку ВСУ установить национальный флаг

Операторы беспилотников группировки «Восток» ликвидировали группу украинских военнослужащих с флагом страны, рассказал боец с позывным Хруст. По его мнению, противник планировал провести показательную акцию.

Он также признал, что в последнее время попытки совершить пиар-акции в зоне СВО участились. Причем для создания фейковых материалов бойцы ВСУ не гнушаются использовать постановочные съемки и архивные материалы.

