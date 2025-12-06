Удар расчетов РСЗО «Град» привел к гибели более 20 бойцов ВСУ на Константиновском направлении, операторы БПЛА пресекли установку украинского флага в зоне СВО, средства ПВО уничтожили дроны над Рязанской областью. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 5 декабря, читайте в материале NEWS.ru.
«Грады» сократили численность ВСУ на Константиновском направлении
На Константиновском направлении расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Юг» нанесли точный удар по позициям Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Огневому поражению артиллерии подверглись выявленные объекты инфраструктуры противника.
Атака привела к значительным потерям в живой силе у противника. Залп 122-мм реактивных снарядов поразил более 20 солдат украинской армии, констатировали в оборонном ведомстве.
На Украине ждут «поздравление» от России ко дню ВСУ
Украинские СМИ и мониторинговые ресурсы сообщают о якобы готовящихся ударах РФ по случаю дня Вооруженных сил Украины (отмечается 6 декабря). Они утверждают, что в российской армии идут масштабные приготовления. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.
По данным военкоров, противник с тревогой ожидает «поздравления». Украинские источники считают, что подготовка якобы включает переброску стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и приведение в готовность ударных комплексов.
Губернатор подтвердил падение обломков БПЛА в Рязани
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, атаковавшие Рязанскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. По его словам, пожар, начавшийся после падения обломков дронов на многоэтажку в Рязани, ликвидирован. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Как уточнил Малков, в результате инцидента пострадавших нет. Специалисты после удара начали проводить оценку материального ущерба региону.
В Германии забили тревогу из-за конфликтов между бойцами ВСУ
Вооруженный конфликт под Киевом, в котором участвовали сотрудники украинской военной разведки и военнослужащие ВСУ, подчеркивает тревожное положение на Украине, пишут немецкие аналитики. Перестрелка в Конча-Заспе произошла из-за спора за контроль над санаторием, напомнили эксперты.
Данный инцидент демонстрирует сложное взаимодействие государственных органов, военных структур и коммерческих интересов на Украине, добавили специалисты. Предполагается, что конфликты могут стать поводом для заключения выгодных сделок с недвижимостью, которые иногда сопровождаются вооруженными столкновениями.
Кадыров пообещал ответить «подарком» на удар по высотке в Грозном
Россия ответит «подарком» после атаки дрона на высотку «Грозный-Сити», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, удар стал попыткой противника запугать мирное население.
Также глава Чечни обратился к ВСУ с призывом показать себя на поле боя. Он напомнил, что российские военные «давят» противника на самых жарких участках фронта.
Масштабные «мобилизационные» рейды «почистили» вузы Украины
Более 50 тыс. студентов старше 25 лет отчислены из высших и средних учебных заведений Украины в результате масштабных проверок, сообщил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак. Еще около 200 тыс. потенциальных призывников остаются в системе образования.
Два учебных заведения рискуют лишиться лицензий после соответствующих обращений в Минобразования, добавил он. Власти ужесточают контроль из-за нехватки личного состава в армии.
ВС России пресекли попытку ВСУ установить национальный флаг
Операторы беспилотников группировки «Восток» ликвидировали группу украинских военнослужащих с флагом страны, рассказал боец с позывным Хруст. По его мнению, противник планировал провести показательную акцию.
Он также признал, что в последнее время попытки совершить пиар-акции в зоне СВО участились. Причем для создания фейковых материалов бойцы ВСУ не гнушаются использовать постановочные съемки и архивные материалы.
