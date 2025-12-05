В Германии забили тревогу из-за конфликтов между бойцами ВСУ BZ: перестрелка между бойцами ВСУ указывает на тревожную ситуацию на Украине

Вооруженный конфликт под Киевом, в котором участвовали сотрудники украинской военной разведки и военнослужащие ВСУ, подчеркивает тревожное положение на Украине, передает Berliner Zeitung. Согласно изданию, перестрелка в Конча-Заспе произошла из-за спора за контроль над санаторием.

Инцидент в Конча-Заспе проливает свет на взаимосвязь деловых интересов, государственных институтов и военных структур на Украине. Пока страна находится в состоянии конфликта, на заднем плане явно разыгрываются прибыльные сделки с недвижимостью с применением огнестрельного оружия, — говорится в материале.

В статье отмечается, что данный инцидент демонстрирует сложное взаимодействие государственных органов, военных структур и коммерческих интересов на Украине. Предполагается, что конфликты могут стать поводом для заключения выгодных сделок с недвижимостью, которые иногда сопровождаются вооруженными столкновениями.

В среду вечером, 3 декабря, сотрудники ГУР Украины ворвались на территорию санатория, выломав ворота. Они открыли огонь в воздух и по земле, после чего захватили 10 военнослужащих, нанеся им серьезные травмы. Затем они укрепились на территории санатория, но освободили «заложников».