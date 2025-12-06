Операторы беспилотников группировки «Восток» ликвидировали группу украинских военнослужащих с флагом страны, рассказал РИА Новости боец с позывным Хруст. По его мнению, противник планировал провести показательную акцию.

Один из украинских военнослужащих имел при себе государственный флаг Украины, что позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой, — сообщил оператор БПЛА.

Он также признал, что в последнее время попытки совершить пиар-акции в зоне СВО участились. Причем для создания фейковых материалов бойцы ВСУ не гнушаются использовать постановочные съемки и архивные материалы.

Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении артиллерийские подразделения российской группировки войск «Юг» нанесли точный удар по позициям ВСУ. Огневому поражению артиллерией подверглись выявленные объекты инфраструктуры противника, что привело к значительным потерям в живой силе.

До этого стало известно, что группа чешских и польских наемников ВСУ уничтожена авиаударом на Сумском направлении. Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия на территории Сумской области при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».