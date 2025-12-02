День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 09:26

Группа чешских и польских наемников ВСУ уничтожена в Сумской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Группа чешских и польских наемников ВСУ уничтожена авиаударом на Сумском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия на территории Сумской области при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

В результате точного авиаудара уничтожена группа иностранных наемников в составе 47-й ОМБр ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наемников, — заявил собеседник агентства.

Ранее стрелок с позывным Горец рассказал, что военнослужащие Южного военного округа ликвидировали группу наемников на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. По его словам, у иностранцев нашли американские аптечки, бронежилеты и жетоны. Горец подчеркнул, что происхождение противника можно однозначно определить благодаря наличию характерной американской экипировки.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников у государственной границы. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.

наемники
иностранные наемники
ВСУ
потери ВСУ
Сумская область
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, что может произойти с Зеленским в Ирландии
Стало известно, чем завершилось дело о детских останках в чемоданах
Девочка искупалась в бассейне и заразилась грибком половых органов
Юрист объяснил, можно ли публиковать фото сотрудников с корпоратива
Россияне попались на махинациях с арендой на популярном курорте
Россиянам раскрыли способ вовлечения детей в мошеннические схемы
В Кузбассе разоблачили опасную подделку экспертизы самосвалов-гигантов
Психолог объяснила, почему некоторые автомобилисты часто меняют машины
Девушка вышла замуж за убитого жениха
Депутат ответил, кто помог ВСУ атаковать российский танкер у берегов Турции
Удары по Украине сегодня, 2 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
ВСУ ударили по мирным жителям и домам на Кубани
Российских футболистов внесли в базу «Миротворца»
В Госдуме предупредили о росте популярности новой мошеннической схемы
Назван главный артист десятилетия в России
В США оценили возможность вернуть России замороженные активы
В Турции задержали больше 100 связанных с запрещенной организацией человек
«По хатам лазили»: пленный украинский боец рассказал о мародерстве в ВСУ
Кардиолог назвала незаменимый напиток для здоровья сердца и сосудов
В российском регионе произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.