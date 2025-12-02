Группа чешских и польских наемников ВСУ уничтожена авиаударом на Сумском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия на территории Сумской области при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

В результате точного авиаудара уничтожена группа иностранных наемников в составе 47-й ОМБр ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наемников, — заявил собеседник агентства.

Ранее стрелок с позывным Горец рассказал, что военнослужащие Южного военного округа ликвидировали группу наемников на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. По его словам, у иностранцев нашли американские аптечки, бронежилеты и жетоны. Горец подчеркнул, что происхождение противника можно однозначно определить благодаря наличию характерной американской экипировки.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников у государственной границы. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.