Наемники с американскими жетонами и экипировкой попали под удар в ДНР

Наемники с американскими жетонами и экипировкой попали под удар в ДНР

Военнослужащие Южного военного округа ликвидировали группу наемников на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, рассказал стрелок с позывным Горец. По его словам, которые приводит РИА Новости, у иностранцев нашли американские аптечки, бронежилеты и жетоны. Горец подчеркнул, что происхождение противника можно однозначно определить благодаря наличию характерной американской экипировки.

Да, уже убитые — видел наемников с жетонами. Были из Америки, американские жетоны. Их аптечки были на них же, американские аптечки, «броники» — все у них американское было, — отметил боец.

Также появилась информация, что в США появляются пустые могилы американских наемников, которые воевали на стороне Украины. Это связано с тем, что семьи не могут получить тела своих погибших родственников для захоронения на родине.

Ранее оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников у государственной границы. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.