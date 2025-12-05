ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 20:39

Кадыров пообещал ответить «подарком» на удар дрона по высотке в Грозном

Кадыров пригрозил ответом на удар БПЛА по высотному зданию в Грозном

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Россия ответит «подарком» после атаки дрона на высотку «Грозный-Сити», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, удар стал попыткой противника запугать мирное население.

От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него «подарок» противник скоро получит. Ну а здание мы восстановим быстро, — подчеркнул Кадыров.

Также глава Чечни обратился к ВСУ с призывом показать себя на поле боя. Он напомнил, что российские военные «давят» противника на самых жарких участках фронта.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что организаторы атаки беспилотника по деловому центру в Грозном получат жесткий ответ. По его словам, у чеченцев хорошая память и они обязательно припомнят Киеву эту атаку. Депутат заявил, что произошедшее стало очередной попыткой украинской стороны спровоцировать Россию на удары по гражданским объектам. Колесник подчеркнул, что российские вооруженные силы не станут прибегать к подобным методам ведения боевых действий.

Рамзан Кадыров
Грозный
удары
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Страны ЕС не договорились о конфискации активов России
Россия отказалась от военного сотрудничества с Канадой и Францией
Безрукова назвала Долину жертвой в ситуации с квартирным скандалом
В Сенате США сделку Netflix и Warner Bros. назвали ночным кошмаром
Суд принял решение по сотрудникам рехаба, где издевались над людьми
«Не совсем справедливо»: Бледанс о волне хейта в адрес Долиной
«Лицом к лицу»: Кадыров обратился к ВСУ после атаки на Грозный
Рубио назвал одно решение ЕК атакой на народ США
Признание в Британии, поездка с Путиным, химиотерапия: как живет Симоньян
Названа причина, по которой США не допустят ЕС до переговоров по Украине
Безрукова рассказала, как остановить «безобразие» перед «Щелкунчиком»
«Не надо бояться вкладывать»: перспективы инвестиций в новые регионы
В Германии забили тревогу из-за конфликтов между бойцами ВСУ
Раскрыта дата выхода спин-оффа «Острых козырьков»
«Дуракам закон не писан»: постпредство РФ о планах ЕК насчет активов России
Кадыров пообещал ответить «подарком» на удар дрона по высотке в Грозном
Кадыров подтвердил атаку БПЛА на «Грозный-Сити»
Льва Шлосберга отправили в СИЗО
Международный суд ООН рассмотрит военные преступления Украины
«Создадим 1700 рабочих мест»: минэкономразвития Херсонщины о перспективах
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.