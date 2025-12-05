Кадыров пообещал ответить «подарком» на удар дрона по высотке в Грозном Кадыров пригрозил ответом на удар БПЛА по высотному зданию в Грозном

Россия ответит «подарком» после атаки дрона на высотку «Грозный-Сити», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, удар стал попыткой противника запугать мирное население.

От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него «подарок» противник скоро получит. Ну а здание мы восстановим быстро, — подчеркнул Кадыров.

Также глава Чечни обратился к ВСУ с призывом показать себя на поле боя. Он напомнил, что российские военные «давят» противника на самых жарких участках фронта.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что организаторы атаки беспилотника по деловому центру в Грозном получат жесткий ответ. По его словам, у чеченцев хорошая память и они обязательно припомнят Киеву эту атаку. Депутат заявил, что произошедшее стало очередной попыткой украинской стороны спровоцировать Россию на удары по гражданским объектам. Колесник подчеркнул, что российские вооруженные силы не станут прибегать к подобным методам ведения боевых действий.