Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 декабря

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 декабря?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 декабря

Ночью в ходе боевой работы подразделения противовоздушной обороны сбили в небе над Тульской областью беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он не уточнил, где именно был ликвидирован дрон и какого типа он был. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

«Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев.

Опасность атаки беспилотников была объявлена на территории Ленинградской области, о чем предупредил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — отметил он.

В ночь на 6 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«29 — над территорией Рязанской области, 27 — над территорией Воронежской области, 23 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Тверской области, 3 — над территорией Курской области, 3 — над территорией Липецкой области, 2 — над территорией Тамбовской области, 1 — над территорией Тульской области, 1 — над территорией Орловской области», — следует из сообщения оборонного ведомства.

Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, атаковавшие Рязанскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. По его словам, пожар, начавшийся после падения обломков дронов на многоэтажку в Рязани, был ликвидирован.

Как уточнил Малков, в результате инцидента пострадавших зафиксировано не было. Специалистами велась оценка материального ущерба региону.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью было уничтожено два украинских беспилотника, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Напоминаю, в случае обнаружения подозрительных предметов нужно незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб», — уточнил политик.

Дежурными силами ПВО на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, информировал губернатор региона Александр Гусев.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«По уточненной информации, в одном из муниципалитетов получившая ранение женщина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась и уже находится дома», — добавил Гусев.

Системы противовоздушной обороны российского военного ведомства сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Где именно это произошло и какого типа был дрон, он не уточнил.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — писал Собянин.

