ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:00

Вкуснее, чем со шпротами! Эти печеночные рулетики с сырной начинкой — новый хит праздничного стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите удивить гостей необычной, сытной и очень ароматной закуской, которая станет настоящим открытием даже для тех, кто не слишком жалует субпродукты? Эти рулетики — идеальный способ преподнести печень в совершенно новом свете. Нежные, почти воздушные блинчики из куриной печени служат идеальной основой для пикантной начинки из тушеных овощей и сливочного сыра. Блюдо получается в меру острым, очень насыщенным и действительно праздничным. Оно отлично дополнит фуршетный стол или станет солидной закуской, особенно оцененной мужской компанией. А процесс их создания — это увлекательный кулинарный эксперимент, результат которого впечатлит всех.

Для приготовления вам понадобится: для блинчиков — 600 г куриной печени, 1 стакан молока, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, соль; для начинки — 2 средние моркови, 1 крупная луковица, 3–4 зубчика чеснока, 150 г сливочного творожного сыра, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Печень промойте, обсушите и измельчите в блендере до однородной массы вместе с молоком и яйцами. Добавьте муку и соль, перемешайте до состояния жидкого теста. Жарьте тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла с двух сторон. Для начинки мелко нарежьте лук, натрите морковь на средней терке. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и тушите до мягкости. В конце добавьте измельченный чеснок, соль и перец, остудите. Смешайте остывшую овощную смесь со сливочным сыром. Распределите начинку тонким слоем по каждому остывшему блинчику, плотно сверните рулетиком. Для удобства подачи нарежьте острым ножом на порционные кусочки. Дайте закуске немного пропитаться перед сервировкой.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Буду готовить за 15 минут на Новый год: шикарный рулет в беконе — вкусное горячее без хлопот
Общество
Буду готовить за 15 минут на Новый год: шикарный рулет в беконе — вкусное горячее без хлопот
Прагу и медовик больше не покупаю! Моя новая любовь — норвежский торт с хрустящей миндальной шапкой и заварным кремом
Общество
Прагу и медовик больше не покупаю! Моя новая любовь — норвежский торт с хрустящей миндальной шапкой и заварным кремом
Ничего не варю и собираю этот салат за 7 минут: смешиваю сухарики с 4 простыми ингредиентами — быстро, вкусно и питательно
Общество
Ничего не варю и собираю этот салат за 7 минут: смешиваю сухарики с 4 простыми ингредиентами — быстро, вкусно и питательно
На Новый год за 5 минут: рулетики из ветчины — разлетаются первыми
Семья и жизнь
На Новый год за 5 минут: рулетики из ветчины — разлетаются первыми
Ветчина, сыр, яйцо — сворачиваю рулетики. Проще и эффектнее оливье! Секрет идеальной закуски за 10 минут
Общество
Ветчина, сыр, яйцо — сворачиваю рулетики. Проще и эффектнее оливье! Секрет идеальной закуски за 10 минут
рулетики
рецепты
закуски
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лабытнанги из-за погоды разрушился фасад дома
Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян
Искусственный интеллект попался на взятках? Что такое ИИ-министр Диэлла
Песков указал на общность взглядов России и Индии на украинский вопрос
«Сильно опустел»: Балицкий описал ситуацию в подконтрольном Киеву Запорожье
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.