Вкуснее, чем со шпротами! Эти печеночные рулетики с сырной начинкой — новый хит праздничного стола

Хотите удивить гостей необычной, сытной и очень ароматной закуской, которая станет настоящим открытием даже для тех, кто не слишком жалует субпродукты? Эти рулетики — идеальный способ преподнести печень в совершенно новом свете. Нежные, почти воздушные блинчики из куриной печени служат идеальной основой для пикантной начинки из тушеных овощей и сливочного сыра. Блюдо получается в меру острым, очень насыщенным и действительно праздничным. Оно отлично дополнит фуршетный стол или станет солидной закуской, особенно оцененной мужской компанией. А процесс их создания — это увлекательный кулинарный эксперимент, результат которого впечатлит всех.

Для приготовления вам понадобится: для блинчиков — 600 г куриной печени, 1 стакан молока, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, соль; для начинки — 2 средние моркови, 1 крупная луковица, 3–4 зубчика чеснока, 150 г сливочного творожного сыра, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Печень промойте, обсушите и измельчите в блендере до однородной массы вместе с молоком и яйцами. Добавьте муку и соль, перемешайте до состояния жидкого теста. Жарьте тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла с двух сторон. Для начинки мелко нарежьте лук, натрите морковь на средней терке. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и тушите до мягкости. В конце добавьте измельченный чеснок, соль и перец, остудите. Смешайте остывшую овощную смесь со сливочным сыром. Распределите начинку тонким слоем по каждому остывшему блинчику, плотно сверните рулетиком. Для удобства подачи нарежьте острым ножом на порционные кусочки. Дайте закуске немного пропитаться перед сервировкой.

