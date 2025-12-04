Ветчина, сыр, яйцо — сворачиваю рулетики. Проще и эффектнее оливье! Секрет идеальной закуски за 10 минут

Новогодняя ночь — это марафон вкусов, где каждая минута на счету. Хочется успеть всё: и встретить гостей, и поздравить близких, и насладиться праздником. В такой суете выручат блюда, которые готовятся за считанные минуты, но выглядят по-ресторанному элегантно и исчезают со стола первыми. Именно такими станут эти рулетики из ветчины. Они сочетают в себе солоноватую нежность ветчины, сливочную сытность сырной начинки и свежую нотку зелени. Это идеальная закуска-одноручка: красивая, аппетитная и невероятно удобная. Она не требует вилки и позволяет гостям наслаждаться общением, а не борьбой с тарелкой.

Вам понадобится: 10 тонких ломтиков хорошей ветчины, 200 г твёрдого сыра, 3 варёных яйца, пучок свежего укропа, 3 столовые ложки майонеза или сметаны, зубчик чеснока (по желанию). Сыр натрите на мелкой тёрке. Яйца и укроп мелко порубите. В глубокой миске соедините сыр, яйца и зелень. Добавьте майонез и чеснок, пропущенный через пресс, тщательно перемешайте до однородной пластичной массы. На край каждого ломтика ветчины выложите 1-1,5 столовые ложки начинки. Аккуратно, но плотно сверните рулетик. Выложите их на блюдо швом вниз. Для лучшего вкуса дайте рулетикам пропитаться в холодильнике 30-40 минут. Перед подачей для красоты можно нарезать каждый рулетик пополам наискосок.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».