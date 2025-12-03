Легкий, вкусный и всего из 4 ингредиентов: салат-выручалка без варки — хоть на праздник, хоть в будний день

Легкий, вкусный и всего из 4 ингредиентов: салат-выручалка без варки — хоть на праздник, хоть в будний день. Этот салат — идеальный баланс пикантной ветчины, сочного яблока и нежного сыра. Он одинаково уместен и на праздничном застолье, и как яркий акцент к обычному ужину. Готовится за считанные минуты из самых простых продуктов, а его свежий, запоминающийся вкус точно найдет своих поклонников.

Для приготовления вам потребуется: 1 средняя морковь, 1 среднее яблоко, 150 г нежирной ветчины, 100-130 г твердого или полутвердого сыра, майонез для заправки, 1-2 зубчика чеснока, соль и молотый перец по вкусу.

Как приготовить: очищенную морковь натрите на крупной терке. Яблоко очистите от сердцевины (кожуру можно оставить для хруста) и нарежьте кубиками вместе с ветчиной и сыром. В миске соедините ветчину, яблоко, морковь и сыр. Добавьте выдавленный через пресс чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте майонезом и хорошо перемешайте. Осталось лишь выложить хрустящий, сочный салат в салатник — и можно сразу подавать. Вкусно, обязательно попробуйте!

