Росреестр придумал способ борьбы со схемой Долиной Росреестр: срок регистрации сделок с жильем пожилых людей может быть увеличен

Росреестр рассматривает возможность увеличения срока для регистрации сделок с недвижимостью, собственниками которой являются пожилые люди, сообщает ТАСС. Ведомство отмечает, что сложившаяся ситуация, получившая в СМИ название «бабушкина схема» или «схема Долиной», является результатом неприменения в спорных случаях действующих законов.

В настоящее время Росреестром прорабатываются предложения по внесению изменений в действующее законодательство в части увеличения срока государственной регистрации прав применительно к договорам купли-продажи жилых помещений, собственниками которых являются лица пожилого возраста, — сказали в ведомстве.

Ранее певицу Ларису Долину пригласили на круглый стол в Государственной думе, где будут обсуждаться правовые меры защиты участников сделок с вторичным жильем. В ГД заявили, что проблема мошенничества на этом рынке в настоящее время достигла масштабов национального бедствия.

До этого телеведущая Ксения Бородина высказала мнение, что певица, исполнившая хит «Погода в доме», поступила неправильно в истории с продажей своей квартиры и мошенничеством. При этом, по словам блогера, это не является поводом для травли в социальных сетях.