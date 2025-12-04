«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам

Бумажные паспорта в России необходимо заменить едиными электронными картами, содержащими полную информацию о гражданине, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в интервью ТАСС. Он назвал бумажный документ анахронизмом и предложил также разместить на цифровой карте данные о здоровье, льготах и составе семьи.

Я считаю, что бумажный паспорт — это уже анахронизм. У каждого из нас должна быть электронная карточка, где будут вписаны все данные, не только имя и фамилия, ИНН или группа крови и военный билет, но все отметки о состоянии здоровья, информация обо всех льготах и членах семьи, — сказал член ОП.

Ранее замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал, что с 2026 года в российские паспорта по желанию будут вносить дополнительный штамп — цифровой идентификатор из единого федерального регистра. По его словам, это упростит доступ к госуслугам, так как позволит удаленно подтверждать личность и нужные сведения, при этом старые отметки с ИНН сохранят свою силу.

Кроме того, Россия упростила процедуру оформления внутренних паспортов для граждан Абхазии и Южной Осетии, имеющих двойное гражданство. Теперь жители этих республик могут получать или обменивать российские паспорта, не приезжая на территорию РФ.