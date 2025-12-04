Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 13:19

«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам

Член ОП Гриб предложил заменить бумажные паспорта цифровыми картами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бумажные паспорта в России необходимо заменить едиными электронными картами, содержащими полную информацию о гражданине, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в интервью ТАСС. Он назвал бумажный документ анахронизмом и предложил также разместить на цифровой карте данные о здоровье, льготах и составе семьи.

Я считаю, что бумажный паспорт — это уже анахронизм. У каждого из нас должна быть электронная карточка, где будут вписаны все данные, не только имя и фамилия, ИНН или группа крови и военный билет, но все отметки о состоянии здоровья, информация обо всех льготах и членах семьи, — сказал член ОП.

Ранее замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал, что с 2026 года в российские паспорта по желанию будут вносить дополнительный штамп — цифровой идентификатор из единого федерального регистра. По его словам, это упростит доступ к госуслугам, так как позволит удаленно подтверждать личность и нужные сведения, при этом старые отметки с ИНН сохранят свою силу.

Кроме того, Россия упростила процедуру оформления внутренних паспортов для граждан Абхазии и Южной Осетии, имеющих двойное гражданство. Теперь жители этих республик могут получать или обменивать российские паспорта, не приезжая на территорию РФ.

Общественная палата
паспорта
технологии
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники экс-жены Ефремова Качалиной скрывают место ее похорон
«Чувствуешь себя уверенно»: актер Ткаченко рассказал о своем «талисмане»
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар
В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА
Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов
«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID
Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса
В администрации Путина назвали будущего «гиганта» мировой экономики
Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ
Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину
«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России
Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС
Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Взрывы над Орлом, удар по детям, 7 обстрелов МЧС: ВСУ атакуют РФ 4 декабря
Решетников оценил темпы инфляции в России
Маск назвал Великобританию полицейским государством
Раскрыто имя куратора стройки скандальных приграничных укреплений в Курске
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.