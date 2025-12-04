Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Никаких сложных рулетов! Лаваш, курица и бекон — эти трубочки из лаваша в сливочном соусе мой новый хит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда самые простые ингредиенты, собранные с любовью и фантазией, создают блюдо, достойное ресторанного меню. Эти хрустящие трубочки из лаваша — именно тот случай, когда минимум усилий дарит максимум вкуса и восторга. Они сочетают в себе нежную курицу, пикантный бекон, тягучий сыр и ароматный сливочный соус с зеленью, превращаясь в идеальную закуску для дружеских посиделок, фуршета или даже праздничного стола. Это блюдо — гимн текстурам: хрустящий лаваш снаружи и сочная, ароматная начинка внутри. Оно удивит ваших гостей изысканным видом и точно не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких листа армянского лаваша, 300 г куриного филе, 150 г бекона, 200 г твердого сыра, 200 мл сливок 20%, 2 зубчика чеснока, пучок свежей зелени (петрушка, укроп), соль, перец и смесь сушеных прованских трав по вкусу, растительное масло для жарки. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками, бекон — тонкими ломтиками. Обжарьте бекон до хруста, затем на той же сковороде обжарьте курицу до готовности, посолите и поперчите. В отдельной емкости смешайте сливки, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарубленную зелень и прованские травы. Лаваш разрежьте на полосы шириной примерно 10–12 см. На край каждой полосы выложите немного курицы, бекона и натертого сыра. Сверните плотные трубочки, закрепив свободный край каплей воды или сливок. Выложите трубочки швом вниз на противень, застеленный пергаментом, обильно полейте сливочным соусом и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до румяной золотистой корочки. Подавайте горячими, пока сыр тянется.

