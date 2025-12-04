Взбиваю картошку с яйцом — на выходе оладьи-сюрпризы с мясной начинкой. Хрустящие конвертики — как в Турции, только вкуснее

Если обычные драники кажутся вам слишком простыми, а времени на сложные пироги нет, этот рецепт станет идеальным решением. Он объединяет в себе нежность картофельной основы, сытность мясной начинки и яркость свежих овощей в одном блюде. Секрет идеальной текстуры оладьев — во взбивании теплого картофельного пюре с яйцом, что делает их необычайно воздушными и пластичными, способными удержать сочную начинку. Эти картофельные «лодочки», или закрытые оладьи, — прекрасный способ накормить семью вкусным и бюджетным обедом, который по достоинству оценят и взрослые, и дети. Блюдо получается самодостаточным, ароматным и очень сытным.

Для теста отварите 5–6 картофелин до готовности, слейте воду и разомните в горячее пюре с 1 чайной ложкой соли и 40 г сливочного масла. Дайте немного остыть, затем взбейте с 1 яйцом. Добавьте 10 столовых ложек муки и 0,5 чайной ложки разрыхлителя, замесите мягкое тесто. Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с мелко нарезанной половинкой красного лука до готовности. Добавьте нарезанные мелкими кубиками помидор и половину болгарского перца, тушите 5–7 минут. Приправьте солью, специями, добавьте рубленую зелень и 2 измельченных зубчика чеснока, перемешайте и снимите с огня. Из картофельного теста сформируйте небольшие лепешки. На середину каждой выложите ложку начинки, защипните края, формируя закрытые оладьи. Аккуратно обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом (около 50 мл) на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или любым свежим соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».