Достаю сливки и лук — пюре отдыхает! Запекаю картофель гратен: хрустящая корочка и нежная сердцевина

Надоело однообразное картофельное пюре? Пора открыть для себя гратен — французское блюдо, которое навсегда изменит ваше представление о запеченном картофеле. Это не просто гарнир, а воплощение уюта и простой элегантности. Его магия в контрасте текстур: под хрустящей золотистой сырной корочкой скрывается нежнейшая, пропитанная сливками сердцевина, где каждый ломтик картофеля буквально тает во рту. Аромат чеснока и мускатного ореха, томящихся в духовке, наполнит ваш дом таким аппетитным запахом, что домашние будут с нетерпением ждать ужина. Это блюдо идеально подходит как для будничного семейного ужина, так и для праздничного стола — оно выглядит достойно, а готовится просто.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 мл сливок (20–22%), 200 г твердого сыра (например, грюйер или эмменталь), 2 зубчика чеснока, щепотка молотого мускатного ореха, соль, свежемолотый черный перец и сливочное масло для смазывания формы. Разогрейте духовку до 180°C. Картофель очистите и нарежьте тонкими, равномерными кружочками толщиной 2–3 мм. Сыр натрите на крупной терке. Форму для запекания обильно натрите разрезанным зубчиком чеснока, затем смажьте сливочным маслом. Выложите картофель слоями, слегка перекрывая кружочки, как черепицу. Каждый слой немного посолите и поперчите. В сотейнике смешайте сливки, пропущенный через пресс чеснок, мускатный орех, соль и перец. Доведите до кипения и сразу снимите с огня. Залейте картофель горячими сливками так, чтобы они почти покрыли верхний слой. Посыпьте сыром. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем уберите фольгу и готовьте еще 20–25 минут до образования румяной корочки и мягкости картофеля. Дайте гратену немного отдохнуть перед подачей. Идеальный компаньон к нему — свежий зеленый салат.

