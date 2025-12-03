Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:30

Достаю сливки и лук — пюре отдыхает! Запекаю картофель гратен: хрустящая корочка и нежная сердцевина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоело однообразное картофельное пюре? Пора открыть для себя гратен — французское блюдо, которое навсегда изменит ваше представление о запеченном картофеле. Это не просто гарнир, а воплощение уюта и простой элегантности. Его магия в контрасте текстур: под хрустящей золотистой сырной корочкой скрывается нежнейшая, пропитанная сливками сердцевина, где каждый ломтик картофеля буквально тает во рту. Аромат чеснока и мускатного ореха, томящихся в духовке, наполнит ваш дом таким аппетитным запахом, что домашние будут с нетерпением ждать ужина. Это блюдо идеально подходит как для будничного семейного ужина, так и для праздничного стола — оно выглядит достойно, а готовится просто.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 мл сливок (20–22%), 200 г твердого сыра (например, грюйер или эмменталь), 2 зубчика чеснока, щепотка молотого мускатного ореха, соль, свежемолотый черный перец и сливочное масло для смазывания формы. Разогрейте духовку до 180°C. Картофель очистите и нарежьте тонкими, равномерными кружочками толщиной 2–3 мм. Сыр натрите на крупной терке. Форму для запекания обильно натрите разрезанным зубчиком чеснока, затем смажьте сливочным маслом. Выложите картофель слоями, слегка перекрывая кружочки, как черепицу. Каждый слой немного посолите и поперчите. В сотейнике смешайте сливки, пропущенный через пресс чеснок, мускатный орех, соль и перец. Доведите до кипения и сразу снимите с огня. Залейте картофель горячими сливками так, чтобы они почти покрыли верхний слой. Посыпьте сыром. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем уберите фольгу и готовьте еще 20–25 минут до образования румяной корочки и мягкости картофеля. Дайте гратену немного отдохнуть перед подачей. Идеальный компаньон к нему — свежий зеленый салат.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Курицу больше не жарю. Запекаю рулетики с фетой и фисташками — просто и гениально
Общество
Курицу больше не жарю. Запекаю рулетики с фетой и фисташками — просто и гениально
«Мимозу» и шубу больше не делаю. Мой зимний хит — салат «Первый снег» с бужениной и сыром: нежный и простой
Общество
«Мимозу» и шубу больше не делаю. Мой зимний хит — салат «Первый снег» с бужениной и сыром: нежный и простой
Курицу больше не запекаю! Вместо нее — минтай по-французски: нужны рыба, сыр и сливки
Общество
Курицу больше не запекаю! Вместо нее — минтай по-французски: нужны рыба, сыр и сливки
Запеканка по-белорусски из картошки и фарша: простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус
Общество
Запеканка по-белорусски из картошки и фарша: простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус
Картошка + что-то из холодильника! Через 10 минут уже едим — хрустящие картофельные лепешки: как в Турции, только вкуснее
Общество
Картошка + что-то из холодильника! Через 10 минут уже едим — хрустящие картофельные лепешки: как в Турции, только вкуснее
рецепты
ужины
картофель
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«ЕС вырождается»: сенатор об отказе финнов дать ВСУ гарантии безопасности
В российском регионе раскрыли «миграционный конвейер»
«Она же до 30 не пила»: мать покойной Качалиной о дурном влиянии Ефремова
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Лебедев призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов
Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.