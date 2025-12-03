Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:30

Запеканка по-белорусски из картошки и фарша: простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запеканка по-белорусски из картошки и фарша: простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус. Проще и вкуснее не придумаешь! Это блюдо — сама суть домашнего уюта: ароматные слои картофеля, сочного фарша и овощей под нежной сырной корочкой. Идеальный ужин, от которого сложно отказаться.

Для приготовления вам понадобится: картофель— 600 г, мясной фарш— 350 г, болгарский перец— 1 шт., помидоры— 4 шт., петрушка— 1 пучок, сливки(20%) — 1 стакан, сметана— 4 ст. л., твёрдый сыр— 100 г, чеснок по вкусу.

Как приготовить: картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками или пластинками, посолите и поперчите. В миске смешайте мясной фарш, нарезанный кубиками перец, мелко нарезанные помидоры (3 штуки) и рубленую петрушку. Посолите и поперчите. В форму для запекания выложите часть картофеля ровным слоем. Распределите сверху всю начинку из фарша с овощами. Накройте оставшимся картофелем. В отдельной ёмкости приготовьте заливку: смешайте сливки, сметану и сыр, натёртый на крупной тёрке и помидор, порезанный кубиками. Равномерно залейте смесью содержимое формы. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180°C духовке 45 минут. За 5-10 минут до готовности снимите фольгу, чтобы сыр красиво подрумянился.

Ранее мы делились рецептом вместо драников. Печем закусочные корзинки из картошки и бекона — простой рецепт, и не нужно долго жарить в тонне масла.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветная капуста вместо наггетсов — готовлю полезную хрустяшку без фритюра, которую уплетают даже дети
Общество
Цветная капуста вместо наггетсов — готовлю полезную хрустяшку без фритюра, которую уплетают даже дети
Универсальная чесночная паста, которая хранится месяцами: простой домашний рецепт без уксуса и стерилизации — идеальна для супов
Общество
Универсальная чесночная паста, которая хранится месяцами: простой домашний рецепт без уксуса и стерилизации — идеальна для супов
Салат в виде елочной игрушки: приковывает внимание всех гостей — съедают вперед оливье
Общество
Салат в виде елочной игрушки: приковывает внимание всех гостей — съедают вперед оливье
Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год
Общество
Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год
Новогоднее горячее за 10 минут подготовки: картофельный батон в беконе — простые ингредиенты и невероятный вкус
Общество
Новогоднее горячее за 10 минут подготовки: картофельный батон в беконе — простые ингредиенты и невероятный вкус
картошка
фарш
картофель
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Центробанк может пересмотреть свою позицию в споре банков с маркетплейсами
«Полезный опыт»: Корстин о жизни в США и периоде выступлений в WNBA
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.