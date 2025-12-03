Запеканка по-белорусски из картошки и фарша: простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус

Запеканка по-белорусски из картошки и фарша: простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус. Проще и вкуснее не придумаешь! Это блюдо — сама суть домашнего уюта: ароматные слои картофеля, сочного фарша и овощей под нежной сырной корочкой. Идеальный ужин, от которого сложно отказаться.

Для приготовления вам понадобится: картофель— 600 г, мясной фарш— 350 г, болгарский перец— 1 шт., помидоры— 4 шт., петрушка— 1 пучок, сливки(20%) — 1 стакан, сметана— 4 ст. л., твёрдый сыр— 100 г, чеснок по вкусу.

Как приготовить: картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками или пластинками, посолите и поперчите. В миске смешайте мясной фарш, нарезанный кубиками перец, мелко нарезанные помидоры (3 штуки) и рубленую петрушку. Посолите и поперчите. В форму для запекания выложите часть картофеля ровным слоем. Распределите сверху всю начинку из фарша с овощами. Накройте оставшимся картофелем. В отдельной ёмкости приготовьте заливку: смешайте сливки, сметану и сыр, натёртый на крупной тёрке и помидор, порезанный кубиками. Равномерно залейте смесью содержимое формы. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180°C духовке 45 минут. За 5-10 минут до готовности снимите фольгу, чтобы сыр красиво подрумянился.

