«Мимозу» и шубу больше не делаю. Мой зимний хит — салат «Первый снег» с бужениной и сыром: нежный и простой

Надоела уже классика вроде оливье и селедки под шубой? Хочется чего-то такого же сытного и праздничного, но с новым вкусом? Тогда салат «Первый снег» с бужениной — это именно то, что вам нужно! Этот салат — прекрасный способ использовать ароматную домашнюю или магазинную буженину, превратив ее в настоящее украшение стола. Свое название он получил за нежную, белоснежную верхушку из тертого яйца, которая напоминает первый зимний снег. Сочетание плотных, знакомых слоев (картофель, лук, буженина, сыр) создает насыщенный, мужской вкус, который точно оценят те, кто любит основательные закуски. Это блюдо гарантированно станет хитом на вашем праздничном столе.

Вам понадобится 250 г буженины, 2 картофелины, 1 луковица, 3 яйца, 80 г твердого сыра, 100 г майонеза, 1 ст. л. 6% уксуса, 2 ч. л. сахара, соль и овощи для украшения (например, морковь и редька). Картофель и яйца отварите до готовности, остудите и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, замаринуйте на 15 минут в смеси уксуса, сахара и щепотки соли, затем отожмите. Буженину нарежьте небольшими брусочками. Сыр и вареные яйца натрите отдельно. Теперь выкладывайте салат слоями в форме кольца или просто на блюдо: 1) натертый на крупной терке картофель, смазать майонезом; 2) маринованный лук; 3) буженина, майонез; 4) тертый сыр, майонез. Верхним, финальным слоем обильно покройте салат тертыми яйцами, создавая ровную «снежную» поверхность. Украсьте тертой морковью или редькой, сформировав, например, снежинки. Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 2–3 часа перед подачей.

