Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год

Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год

Приготовьте на Новый год необычные и вкусные роллы из картошки, которые станут настоящей звездой праздничного стола. Рассказываем бюджетный рецепт зрелищной закуски.

Вам понадобится: 4 вареные картофелины, 2 плавленых сырка, 2 вареные моркови, 3 яйца, банка горбуши или филе слабосоленой селедки, майонез, зелень. Картофель и морковь натрите на терке, яйца измельчите. На пищевую пленку выложите слой картофеля, смешанного с майонезом. Сверху разместите плавленый сыр (натертый или пластинами). Далее равномерно распределите слои моркови и яиц. В центр выложите рыбу без костей и немного зелени. Аккуратно сверните рулет с помощью пленки, плотно закрутите края и уберите в холодильник на 4–6 часов. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки.

Вкус этих роллов — нежная картофельная основа с пикантным плавленым сыром в сочетании с сочной рыбой и свежими овощами создает удивительную гармонию текстур и вкусов. Это блюдо гарантированно удивит ваших гостей.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетные брускетты с чесноком и киви на Новый год. Сочетание — бомба.