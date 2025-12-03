Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 13:28

Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте на Новый год необычные и вкусные роллы из картошки, которые станут настоящей звездой праздничного стола. Рассказываем бюджетный рецепт зрелищной закуски.

Вам понадобится: 4 вареные картофелины, 2 плавленых сырка, 2 вареные моркови, 3 яйца, банка горбуши или филе слабосоленой селедки, майонез, зелень. Картофель и морковь натрите на терке, яйца измельчите. На пищевую пленку выложите слой картофеля, смешанного с майонезом. Сверху разместите плавленый сыр (натертый или пластинами). Далее равномерно распределите слои моркови и яиц. В центр выложите рыбу без костей и немного зелени. Аккуратно сверните рулет с помощью пленки, плотно закрутите края и уберите в холодильник на 4–6 часов. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки.

Вкус этих роллов — нежная картофельная основа с пикантным плавленым сыром в сочетании с сочной рыбой и свежими овощами создает удивительную гармонию текстур и вкусов. Это блюдо гарантированно удивит ваших гостей.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетные брускетты с чесноком и киви на Новый год. Сочетание — бомба.

