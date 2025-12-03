Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:24

Безопасная уборка без хлора, запаха и лишних затрат: простой раствор для мытья полов, который заменил мне всю бытовую химию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Многие не задумываются, что обычные средства для мытья полов могут провоцировать аллергию и раздражение. Но есть более мягкий и при этом действенный вариант, который делает уборку безопаснее и приятнее. Этот способ подходит семьям с детьми, аллергикам и тем, кто устал от резких запахов.

Я давно добавляю в ведро воды обычную перекись водорода — 3–4 столовые ложки на стандартный объем. Раствор отлично дезинфицирует пол, убирает микробы и не оставляет разводов. После высыхания поверхность чистая, гладкая и абсолютно без запаха, что особенно ценно, когда дома дети или питомцы.

Средство подходит для плитки, ламината, линолеума и даже ковровых покрытий. Исключение — натуральное дерево, поэтому перед первым использованием лучше протестировать маленький участок. Перекись не нужно смывать, она экономит время и помогает освежить помещение, устраняя неприятные запахи, а не маскируя их. Одного флакона хватает надолго, а эффект заметен уже после первой уборки.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

Проверено редакцией
Читайте также
Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год
Общество
Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год
Универсальная чесночная паста, которая хранится месяцами: простой домашний рецепт без уксуса и стерилизации — идеальна для супов
Общество
Универсальная чесночная паста, которая хранится месяцами: простой домашний рецепт без уксуса и стерилизации — идеальна для супов
Салат в виде елочной игрушки: приковывает внимание всех гостей — съедают вперед оливье
Общество
Салат в виде елочной игрушки: приковывает внимание всех гостей — съедают вперед оливье
Как быстро удалить жир с кухонных шкафчиков — три простых и дешевых способа, которые реально работают
Общество
Как быстро удалить жир с кухонных шкафчиков — три простых и дешевых способа, которые реально работают
Как вернуть кранам зеркальный блеск без химии: два простых способа, которые работают лучше дорогих средств
Общество
Как вернуть кранам зеркальный блеск без химии: два простых способа, которые работают лучше дорогих средств
уборка
советы
лайфхаки
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
«Выглядят анекдотично»: Фадеев о ковидном запрете массовых мероприятий
Нарколог оценил идею ограничивать работу круглосуточных магазинов
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.