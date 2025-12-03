Универсальная чесночная паста, которая хранится месяцами: простой домашний рецепт без уксуса и стерилизации — идеальна для супов и быстрых с

Универсальная чесночная паста, которая хранится месяцами: простой домашний рецепт без уксуса и стерилизации — идеальна для супов и быстрых с

Такая паста спасает, когда нужно быстро добавить аромат в блюдо и не возиться с очисткой зубчиков. Она долго хранится, не теряет свежести и заменяет сразу несколько приправ. Способ настолько прост, что легко приживается на любой кухне.

Для заготовки нужен только чеснок и соль, которая работает природным консервантом. Достаточно измельчить очищенные зубчики, смешать их с солью и любимыми специями, а затем разложить пасту по банкам или заморозить порционно. В холодильнике она стоит около месяца, а в морозилке — до полугода.

Такой полуфабрикат удобно добавлять в супы, маринады, зажарку, соусы или просто намазывать на хлеб. Если вкус кажется слишком резким, дайте пасте постоять сутки — она станет мягче и гармоничнее.

Ранее сообщалось, что иногда самые простые продукты дают поразительно эффектный результат, стоит лишь соединить их нестандартным способом. Эти корзиночки из бекона с фруктами выглядят празднично, собираются за считаные минуты и помогут разнообразить привычное меню.