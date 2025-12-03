Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 07:32

Салат «Грузинский»: съедается подчистую в новогоднюю ночь, его не придется доедать несколько дней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно вкусный и сытный салат «Грузинский», который поразит гостей оригинальной подачей и насыщенным вкусом. Его не придется доедать несколько дней, потому что он съедается подчистую в новогоднюю ночь.

Вам понадобится: 300 г отварной говядины или курицы, 2 красные луковицы, 3 отварные картофелины, 2 моркови, 3 яйца, листья салата, майонез, 2 ст. л. винного уксуса, 1 ч. л. сахара, соль. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в смеси уксуса, сахара и соли на 20 минут. На блюдо выложите листья салата. Сверху распределите мясо, разобранное на волокна. Покройте маринованным луком и смажьте майонезом. Далее слоями уложите натертый картофель, морковь и яйца, промазывая каждый слой майонезом. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике. Украсьте орехами.

Вкус этого салата — это идеальное сочетание нежного мяса, пикантного маринованного лука, сытных овощей и яиц. Острота лука прекрасно оттеняет вкус говядины, а свежие листья салата добавляют легкую свежесть и хруст.

Ранее стало известно, как приготовить салат со шпротами, который не стыдно подать на Новый год: не нужно ничего варить и ждать пока пропитается.

Проверено редакцией
Читайте также
Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего
Общество
Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего
Мясной салат «Принц»: если любите посытнее, этот рецепт — просто находка
Общество
Мясной салат «Принц»: если любите посытнее, этот рецепт — просто находка
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 декабря 2025 года
Семья и жизнь
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 декабря 2025 года
салаты
рецепты
праздники
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
Салат «Грузинский»: съедается подчистую в новогоднюю ночь, его не придется доедать несколько дней Приготовьте невероятно вкусный и сытный салат «Грузинский», который поразит гостей оригинальной подачей и насыщенным вкусом. Его не придется доедать несколько дней, потому что он съедается подчистую в новогоднюю ночь.
300 г отварной говядины или курицы
2 красные луковицы
3 отварные картофелины
2 моркови
3 яйца
листья салата
майонез
2 ст. л. винного уксуса
1 ч. л. сахара
соль
>
Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в смеси уксуса, сахара и соли на 20 минут.
На блюдо выложите листья салата. Сверху распределите мясо, разобранное на волокна. Покройте маринованным луком и смажьте майонезом.
Далее слоями уложите натертый картофель, морковь и яйца, промазывая каждый слой майонезом.
Дайте салату пропитаться 2-3 часа в холодильнике. Украсьте орехами.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск раскрыл, кто может стать президентом США после Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 декабря
Хакеры раскрыли имена причастных к ударам по танкерам в Черном море
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: история и традиции
Фейковый «штурм» ВСУ, филигранный удар БПЛА: новости СВО к утру 3 декабря
«Будут проклинать»: Васильев обвинил Баха в разрушении судеб спортсменов
Курьер ударом ноги отправил в нокаут пенсионерку
«Объявление войны»: президент Колумбии сделал предупреждение Трампу
Более сотни дронов устроили налет на семь российских регионов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 декабря: инфографика
ВСУ ударили БПЛА и устроили пожар на российской нефтебазе
Голикова назвала самые востребованные профессии на ближайшие семь лет
«У них такая любовь»: Васильев о конфликте Губерниева и Вяльбе
Финляндия открестилась от гарантий безопасности для Украины
Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года
Штурм в Доброполье, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 декабря
Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды
Колумбийский депутат сообщила о сотнях наемниках, убитых на Украине
Васильев призвал покончить с несправедливым техническим разрывом в биатлоне
Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.