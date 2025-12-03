Салат «Грузинский»: съедается подчистую в новогоднюю ночь, его не придется доедать несколько дней

Приготовьте невероятно вкусный и сытный салат «Грузинский», который поразит гостей оригинальной подачей и насыщенным вкусом. Его не придется доедать несколько дней, потому что он съедается подчистую в новогоднюю ночь.

Вам понадобится: 300 г отварной говядины или курицы, 2 красные луковицы, 3 отварные картофелины, 2 моркови, 3 яйца, листья салата, майонез, 2 ст. л. винного уксуса, 1 ч. л. сахара, соль. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в смеси уксуса, сахара и соли на 20 минут. На блюдо выложите листья салата. Сверху распределите мясо, разобранное на волокна. Покройте маринованным луком и смажьте майонезом. Далее слоями уложите натертый картофель, морковь и яйца, промазывая каждый слой майонезом. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике. Украсьте орехами.

Вкус этого салата — это идеальное сочетание нежного мяса, пикантного маринованного лука, сытных овощей и яиц. Острота лука прекрасно оттеняет вкус говядины, а свежие листья салата добавляют легкую свежесть и хруст.

