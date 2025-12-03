Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 07:19

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 декабря: инфографика

В ночь на 3 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 26 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА — над территорией Брянской области, 21 БПЛА — над территорией Курской области, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Астраханской области, шесть БПЛА — над территорией Саратовской области и четыре БПЛА — над территорией Воронежской области», — уточнили в министерстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

