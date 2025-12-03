«У них такая любовь»: Васильев о конфликте Губерниева и Вяльбе Биатлонист Васильев заявил, что не вмешивается в дела Губерниева и Вяльбе

Между спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе «проскользнула искра», заявил в интервью NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Так он прокомментировал их многолетний конфликт. Васильев отметил, что не вмешивается в дела Губерниева и Вяльбе.

Похоже, у них такая любовь. Милые бранятся — только тешатся. Между ними проскользнула какая-та искра. Я не вмешиваюсь в эти дела. Не имею представления, что там серьезно, а что нет, — сказал Васильев.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский выразил сомнения, что Губерниев справится на посту руководителя ФЛГР вместо Вяльбе. Спортсмен заявил NEWS.ru, что у него нет опыта управления такой организацией, несмотря на неравнодушие к этой дисциплине. Он отметил, что внутри федерации все уважают и ценят вклад Вяльбе в развитие лыжных гонок. Однако, по мнению Панжинского, есть направления, в которых нужно усилить работу.