Маск раскрыл, кто может стать президентом США после Трампа

Следующим главой Белого дома после Дональда Трампа может стать действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс, высказал мнение американский миллиардер Илон Маск. По данным газеты Politico, бизнесмен заявил об этом своим бывшим коллегам по Департаменту государственной эффективности США (DOGE).

Как пишет газета, Маск высказал свое мнение во время выступления 22 ноября, которое не транслировалось публично. Так, предприниматель упомянул, что США находятся в начале «великого 12-летнего периода». По данным газеты, речь идет о четырех годах президентства Трампа и восьми последующих годах возможного президентства Вэнса.

Следующие президентские выборы в США состоятся в 2028 году. Джей Ди Вэнс пока не подтверждал свои планы участвовать в гонке. Что касается Трампа, то закон запрещает ему баллотироваться снова, поскольку он уже избирался на пост президента дважды. Это ограничение закреплено 22-й поправкой к Конституции США, позволяющей занимать высшую должность не более двух сроков.

Маск возглавил DOGE в начале 2025 года и сложил свои полномочия 30 мая. Результатом деятельности DOGE под руководством бизнесмена стало увольнение тысяч сотрудников различных ведомств и приостановка многих программ финансовой помощи.

Ранее американский предприниматель заявил, что новостное агентство Reuters является самым худшим. Так он прокомментировал публикацию о якобы прекращении работы Департамента государственной эффективности США (DOGE).