Стало известно, кто убедил назначить Дрисколла посредником по Украине Axios: назначить Дрисколла переговорщиком по Украине предложил Вэнс

Идея назначить министра армии США Дэниела Дрисколла посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине исходит от вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает портал Axios со ссылкой на анонимных американских чиновников. По данным источника, Вэнс и Дрисколл учились в одном университете и давно дружат — это стало основой для инициативы.

Идея обратиться за помощью к Дрисколлу принадлежит именно вице-президенту Вэнсу, — говорится в публикации.

Ранее Вэнс заявил, что санкции, финансовая помощь и поставки вооружений не способны привести к урегулированию украинского конфликта. По его мнению, разрешить ситуацию могут только компетентные переговорщики, а не политики с нереалистичными подходами.

До этого политолог Павел Дубравский выразил уверенность, что Дрисколл справится с ролью спецпредставителя США по украинским переговорам лучше своего предшественника Кита Келлога. Эксперт отметил, что новая кандидатура отражает свежий подход администрации главы Белого дома Дональда Трампа, нацеленный на скорейшее завершение конфликта.