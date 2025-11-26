День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 20:11

Стало известно, кто убедил назначить Дрисколла посредником по Украине

Axios: назначить Дрисколла переговорщиком по Украине предложил Вэнс

Дэниел Дрисколл Дэниел Дрисколл Фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Идея назначить министра армии США Дэниела Дрисколла посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине исходит от вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает портал Axios со ссылкой на анонимных американских чиновников. По данным источника, Вэнс и Дрисколл учились в одном университете и давно дружат — это стало основой для инициативы.

Идея обратиться за помощью к Дрисколлу принадлежит именно вице-президенту Вэнсу, — говорится в публикации.

Ранее Вэнс заявил, что санкции, финансовая помощь и поставки вооружений не способны привести к урегулированию украинского конфликта. По его мнению, разрешить ситуацию могут только компетентные переговорщики, а не политики с нереалистичными подходами.

До этого политолог Павел Дубравский выразил уверенность, что Дрисколл справится с ролью спецпредставителя США по украинским переговорам лучше своего предшественника Кита Келлога. Эксперт отметил, что новая кандидатура отражает свежий подход администрации главы Белого дома Дональда Трампа, нацеленный на скорейшее завершение конфликта.

Джей Ди Вэнс
назначения
Украина
переговоры
