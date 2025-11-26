День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 20:10

В Испании рассказали, что стоит на кону в украинском конфликте

Глава МИД Испании: интересы Европы поставлены на кон в украинском конфликте

Хосе Мануэль Альбарес Хосе Мануэль Альбарес Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
В украинском конфликте на кон поставлены интересы Евросоюза, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в соцсети Х. Дипломат считает, что позиция ЕС «является центральной» в процессе урегулирования.

Интерес Европы на кону на Украине, — написал он.

Ранее сообщалось, что страны ЕС сформировали контрпредложение к мирному плану США. Оно включает в себя три пункта. В частности, речь идет об отказе от любых ограничений для ВСУ, о контроле Украины над ЗАЭС и Каховской дамбой.

Также стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон признает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».

Позже военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Россия не согласится заключить перемирие с Украиной до начала переговоров. По его мнению, украинские и европейские политики таким способом попытаются затянуть время, чтобы перевооружиться и привлечь резервы.

