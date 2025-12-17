«Моральное табу на нацизм»: Пушков о Нюрнбергском трибунале Пушков призвал поддерживать табу на нацизм после трибунала в Нюрнберге

Ни одна страна не должна поддерживать организации, связанные с нацизмом, даже если это выгодно с точки зрения геополитики, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Нюрнбергский трибунал осудил не только отдельных военных преступников, но и гитлеровские организации.

Мы должны поддерживать моральное табу на нацизм — вот что мы должны делать. И если появляются неонацистские организации, то, как бы они ни были выгодны кому-то и их использовать против кого-то, это не должно происходить, — подчеркнул Пушков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поощрение русофобии и нацизма явно входит в европейские планы. По его словам, Европа молчит по многим фактам нарушения прав русскоязычного населения Киевом.

До этого аналитическое издание Strategic Culture сообщило, что современная политика Европейского союза все больше напоминает идеологию фашистских режимов прошлого века. Авторы публикации отметили, что ведущие европейские политики стремятся исказить историческую память и подавляют любые формы инакомыслия внутри объединения.