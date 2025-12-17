Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 16:43

«Моральное табу на нацизм»: Пушков о Нюрнбергском трибунале

Пушков призвал поддерживать табу на нацизм после трибунала в Нюрнберге

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Ни одна страна не должна поддерживать организации, связанные с нацизмом, даже если это выгодно с точки зрения геополитики, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Нюрнбергский трибунал осудил не только отдельных военных преступников, но и гитлеровские организации.

Мы должны поддерживать моральное табу на нацизм — вот что мы должны делать. И если появляются неонацистские организации, то, как бы они ни были выгодны кому-то и их использовать против кого-то, это не должно происходить, — подчеркнул Пушков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поощрение русофобии и нацизма явно входит в европейские планы. По его словам, Европа молчит по многим фактам нарушения прав русскоязычного населения Киевом.

До этого аналитическое издание Strategic Culture сообщило, что современная политика Европейского союза все больше напоминает идеологию фашистских режимов прошлого века. Авторы публикации отметили, что ведущие европейские политики стремятся исказить историческую память и подавляют любые формы инакомыслия внутри объединения.

Алексей Пушков
видео
нацизм
Нюрнбергский процесс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Леонов объяснил, почему в России не хватает врачей и медсестер
«Орешник» и «Буревестник» пойдут в ход? Последнее предупреждение Украине
Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.