Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон

Внутреннее положение Франции ухудшилось после решения лидера государства Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание, сказал NEWS.ru ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров. К этому главу Пятой республики подтолкнули неудачи на евровыборах.

Внутренних проблем во Франции и так хватало. Но ситуация усугубилась решением о досрочном роспуске Национального собрания в 2024 году после неудач на европейских выборах. Такая обстановка создала хаос в политической жизни Франции. Сегодня внешнеполитическая активность Макрона – это попытка отвлечь внимание французов от нарастающих внутренних проблем, — подчеркнул Федоров.

Изначально на внешнем периметре Макрон занимал «ястребиную» позицию, выступая наиболее бескомпромиссным критиком России, добавил эксперт.

Однако, канцлер Германии Мерц сейчас опережает его на этом поприще. В попытке улучшить внутреннее положение, Макрон организует различные встречи, посвященные искусственному интеллекту и социальным сетям. Тем не менее, эти действия не могут полностью компенсировать его низкую популярность, — считает собеседник.

Ранее стало известно о новом антирекорде Макрона — непопадании в рейтинг 50 наиболее популярных политиков Франции по версии Paris Match. Причем Макрон оказался первым президентом в истории страны, который не попал в топ-50.