Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 16:25

Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон

Аналитик Федоров: ошибкой Макрона было распустить Национальное собрание Франции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Внутреннее положение Франции ухудшилось после решения лидера государства Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание, сказал NEWS.ru ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров. К этому главу Пятой республики подтолкнули неудачи на евровыборах.

Внутренних проблем во Франции и так хватало. Но ситуация усугубилась решением о досрочном роспуске Национального собрания в 2024 году после неудач на европейских выборах. Такая обстановка создала хаос в политической жизни Франции. Сегодня внешнеполитическая активность Макрона – это попытка отвлечь внимание французов от нарастающих внутренних проблем, — подчеркнул Федоров.

Изначально на внешнем периметре Макрон занимал «ястребиную» позицию, выступая наиболее бескомпромиссным критиком России, добавил эксперт.

Однако, канцлер Германии Мерц сейчас опережает его на этом поприще. В попытке улучшить внутреннее положение, Макрон организует различные встречи, посвященные искусственному интеллекту и социальным сетям. Тем не менее, эти действия не могут полностью компенсировать его низкую популярность, — считает собеседник.

Ранее стало известно о новом антирекорде Макрона — непопадании в рейтинг 50 наиболее популярных политиков Франции по версии Paris Match. Причем Макрон оказался первым президентом в истории страны, который не попал в топ-50.

Франция
Эммануэль Макрон
ошибка
популярность
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Военэксперт раскрыл, почему танк Т-95 не пошел в серийное производство
Мишустин назвал число россиян, которые защитились от кибермошенников
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.