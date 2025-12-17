Россия выразила готовность помочь Ирану в решении вопроса ядерного досье

Россия может посодействовать в процессе решения проблемы ядерного досье Тегерана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он отметил, что Москва не навязывает свои посреднические услуги, но готова предложить их в случае необходимости.

Если вдруг Исламская Республика Иран <…> решит, что такие услуги (посредничество России. — NEWS.ru) могут быть востребованы, <…> конечно, мы к этому готовы, — сказал Лавров.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Аракчи и Лавров в ходе встречи в Москве обсудят вопросы безопасности. Он отметил, что отношения Москвы и Тегерана выходят на новый уровень. При этом поездка Аракчи в Россию обусловлена в первую очередь двусторонней повесткой дня.

До этого стало известно, что переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час. Встреча двух лидеров прошла 12 декабря и началась примерно в 12:10 мск. Отмечается, что во время открытой части переговоров стороны коснулись вопроса двустороннего сотрудничества.