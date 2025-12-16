Новый год-2026
16 декабря 2025 в 10:59

В Тегеране уточнили цель встречи глав МИД Ирана и России

Посол Джалали: главы МИД Ирана и России обсудят в Москве вопросы безопасности

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел Ирана и России Аббас Аракчи и Сергей Лавров в ходе встречи в Москве обсудят вопросы безопасности, заявил посол ближневосточной страны Казем Джалали. По его словам, которые приводит ТАСС, отношения Москвы и Тегерана выходят на новый уровень. При этом поездка Аракчи в Россию обусловлена в первую очередь двусторонней повесткой дня.

После подписания, вступления в силу соглашения [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве] отношения между Ираном и Российской Федерацией выходят но новый этап развития, — сказал Джалали.

Дипломат добавил, что в ходе беседы министры также обсудят вопросы региональной и международной повестки дня. Он подчеркнул, что Россию и Иран связывают многочисленные вопросы.

Это кавказская повестка дня, Центральная Азия, Афганистан, вопросы безопасности в нашем регионе, Каспийское море, — заключил посол.

Ранее Джалали сообщил, что Аракчи выехал в Москву на встречу с Лавровым и другими официальными лицами. По его словам, отношения Ирана и России укрепляются благодаря контактам на высоком уровне.

