26 ноября 2025 в 19:45

«Большой шок»: Греф оценил последствия от роста ставки по семейной ипотеке

Греф: рост ставки по семейной ипотеке до 12% может иметь шоковый эффект

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Повышение процентной ставки по программе «Семейная ипотека» до 12% для семей с одним ребенком может вызвать значительный шоковый эффект, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Как передает РБК, руководитель выступил на форуме Domclick Digital Forum и выразил поддержку дифференцированному подходу к установлению ставок в зависимости от количества детей в семье.

И вот это (рост ставки. — NEWS.ru) может быть достаточно большим шоком, — сказал Греф.

Ранее в Государственной думе предложили расширить действие льготной программы семейной ипотеки, включив в нее приобретение жилья на вторичном рынке. Инициатива связана с обращениями граждан о недостатке доступных вариантов жилой недвижимости.

До этого заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов говорил, что изменения в условиях программы семейной ипотеки могут отрицательно повлиять на объемы выдачи льготных кредитов. Он уточнил, что банк предполагал возможное уменьшение размера государственной субсидии с ноября 2025 года, но Министерство финансов согласилось перенести это решение на начало следующего года.

