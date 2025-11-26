В РФ дошел «сюрприз из космоса», в Москве ждут крепкие морозы: что дальше

В РФ дошел «сюрприз из космоса», в Москве ждут крепкие морозы: что дальше

Жителям Москвы пообещали температурные качели и обильные осадки в первый месяц 2026 года, украинский беспилотник врезался в жилой дом в Чебоксарах, над Россией нависла опасность «космического масштаба» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

На Москву надвигаются трескучие морозы?

Согласно предварительным данным метеосервисов, первый месяц 2026 года в Москве ожидается с частыми сменами температур и множеством осадков. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января столицу ждет типично зимняя, но комфортная погода. Днем температура будет около 0 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Осадки, если и будут, то в виде мокрого снега.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Погода останется пасмурной в период с 3 по 6 января. Днем столбики уличных термометров покажут от -3 до -7 градусов, ночью — около -8 градусов. Ветер сменится на юго-западный, а давление останется на низком уровне и составит 744 мм ртутного столба.

С 7 по 10 января прогнозируются умеренные морозы до -10 градусов в дневные часы. Также, по словам синоптиков, январь обещает быть очень снежным. Осадки будут выпадать часто: по разным оценкам, ожидается до 25 снежных дней за месяц. Метеорологи отметили, что жителям и гостям столицы стоит подготовиться к классическим зимним условиям с морозами и снегом, но без экстремальных холодов.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, будет морозной и сухой. Вечером 31 декабря температура составит около -7 градусов, а к полуночи опустится до -8 градусов. Вероятность осадков минимальна. Специалисты уточнили, что из-за влажности воздуха и умеренного юго-восточного ветра со скоростью 5–7 м/с ощущаемая температура может быть еще ниже.

Утро 1 января встретит петербуржцев температурой около -3 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -7 градусов, при этом ощущаться холод будет как -10 градусов. 2 января дневная температура составит -4 градуса, а ночью будет -8 градусов.

3 и 4 января сохранятся устойчивые морозы: днем — от -4 до -5 градусов, ночью — до -8 градусов. Атмосферное давление в этот период будет стабильно высоким, в среднем около 759 мм ртутного столба. Пик похолодания в первой декаде месяца ожидается 6 и 7 января. Днем температура будет держаться на уровне -6 градусов, а ночью морозы усилятся до -10 градусов. Ветер ожидается юго-западный, умеренный.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К концу первой декады января в Северной столице метеорологические сервисы прогнозируют небольшое потепление. Дневная температура повысится до -2 градусов, а ночная составит около -6 градусов. Небо будет оставаться преимущественно облачным, характерны частые, но в основном слабые снегопады.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что первые в нынешнем холодном сезоне 50-градусные морозы зафиксировали в Оймяконском районе Якутии. По его словам, такой холод, в частности, ощутили жители поселка Усть-Нера.

Синоптик отметил, что самой холодной точкой в России стало село Делянкир, где столбики термометров опустились до -50,7 градуса. Леус добавил, что такие морозы пришли в регион с опережением срока, температура воздуха сейчас на семь-восемь градусов ниже нормы.

ВСУ устроили масштабный налет БПЛА на Чебоксары

Около 03:20 мск 26 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Чебоксарами прогремело несколько взрывов. Также, по данным источника, в одном из районов разгорелся пожар.

«Жители Чебоксар сообщают о мощных взрывах в небе и пожаре в одном из районов города. Предварительно, на подлете к столице Чувашии сбили уже несколько вражеских БПЛА», — отметил SHOT.

Telegram-канал Mash в свою очередь отметил, что один из БПЛА попал в жилой 12-этажный дом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«На верхних этажах потрескались окна. Также в Ленинском районе сообщают о большом количестве взрывов в небе», — утверждает источник.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В то же время в Росавиации сообщили о приостановке работы местного аэропорта, воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.

Как заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев, в результате атаки дронов травмы получили как минимум два человека. Кроме того, по его словам, повреждены два жилых дома.

«Сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток», — отметил губернатор.

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов позднее добавил, что более 70 человек постепенно возвращаются в свои квартиры. Он уточнил, что помещения тщательно проверили специальные службы. Жителям города оказали необходимую медпомощь и предоставили горячее питание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что БПЛА могли атаковать Чувашию, стартовав с территории России. По его мнению, есть вероятность, что это совершили россияне, которые были завербованы и получили обещания о вознаграждении за свои действия.

«Беспилотники, конечно, прилетели в Чувашию не с территории Украины. Это все сформировано у нас под носом. Максимум 200 км, а в среднем — 50–100 км от целей, по которым ВСУ наносят удары. Это [делают] подлые души, которые ходят среди нас, не воспринимают [СВО] как единую борьбу с противником и каким-то образом проявляют себя, поддерживают Киев. Не исключено, что за деньги, а результат их не интересует. Для них Родина, национальная гордость — пустое место», — высказался Попов.

Согласно данным Минобороны РФ, силы ПВО в ночь на 26 ноября уничтожили более 30 украинских БПЛА в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись четыре региона страны, в том числе акватория Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, 13 БПЛА удалось сбить над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Воронежской области, еще четыре — над Липецкой областью. Один дрон был ликвидирован над Брянской областью, пять — над Черным морем, уточнили в министерстве.

Над Россией нависла опасность из космоса?

Над территорией России сформировалась обширная зона интенсивных полярных сияний, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Это природное явление связано с тем, что Земля оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце, объяснили ученые.

«В восточном полушарии Земли наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород)», — говорится в сообщении.

Специалисты уточняют, что эпицентр интенсивности аврорального овала сначала находился над восточной Сибирью, а затем эта зона сместилась в центральные регионы европейской части страны. Отмечается, что Земля подверглась влиянию корональной дыры на двое суток раньше первоначального прогноза.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ожидается, что 27 ноября планету может накрыть магнитная буря. В этот день возможны головные боли, резкие перепады настроения, упадок сил и депрессия. Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова заявила, что в борьбе с метеозависимостью важно восстановить душевное равновесие и не волноваться без причины.

«Для улучшения самочувствия следует отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — отметила она.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев пояснил, что во время магнитной бури человек чувствует усталость и сонливость.

«Давно замечено, что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы, которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством. Когда происходят магнитные бури, нужно больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом», — резюмировал специалист.

