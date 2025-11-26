День матери
26 ноября 2025 в 12:50

Приставка педофила: у звукорежиссера из Норильска нашлись новые жертвы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Выросло число подростков, пострадавших от рук звукорежиссера Дворца творчества детей и молодежи в Норильске. NEWS.ru рассказывает, что известно об уголовном разбирательстве.

Изнасилование наоборот

Весной 2025 года СМИ сообщили о задержании звукорежиссера Дворца творчества детей и молодежи в Норильске. Мужчину заподозрили в растлении ученика, который посещал занятия в одной из секций.

Сначала СМИ написали об «изнасиловании наоборот» — звукорежиссер «Дворца радостных сердец» якобы возбудил 15-летнего подростка рукой и сел на него. Позже Следственный комитет подтвердил факт инцидента. В ведомстве рассказали, что 38-летний подозреваемый пригласил подростка к себе домой, чтобы поиграть в приставку.

«Подозреваемый не имеет постоянного места работы. На допросе он заявил, что подрабатывает звукорежиссером и занимается фрилансом в той же области. Так как у следователей есть подозрения, что жертв может быть больше, будут опрошены и другие дети, которые бывали у него дома», — рассказали в местном управлении СКР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо пострадавших

Подозрения следователей оказались не беспочвенны. 25 ноября Telegram-канал Kras Mash сообщил, что пострадавших от норильского звукорежиссера может быть как минимум четверо.

Все они — мальчики. Предварительно, по данным канала, первый школьник зашел к Антону летом прошлого года. После этого он еще несколько раз приглашал ребят домой поиграть в компьютер. Продолжалось это до весны 2025 года, пока обо всем не узнала мама одного из школьников.

Несправедливое увольнение?

На фоне этого скандала была уволена директор Людмила Фокшей. Сотрудники учреждения были возмущены таким решением — женщина проработала в Доме творчества 35 лет и собиралась выходить на пенсию, а ситуация с растлением вовсе произошла за пределами заведения.

Местные школьники подтверждали, что к сотруднику Дворца творчества можно было прийти поиграть в приставку. Так у него в гостях и оказался пострадавший. Мужчина на допросе в Следкоме уже частично признался в преступлении. Фокшей при этом рассказала, что нареканий к работе мужчины никогда не было.

«Он — техническая служба, к детям вообще не имел никакого отношения, у нас никаких сомнений. Он женат был, у него и ребенок есть. Понятно, что в этом отношении все справки об отсутствии судимости у него в наличии. Никаких, никогда, нигде. А то, что каждый в свое свободное время кто чем занимается...» — говорила Людмила Фокшей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Головой нужно было думать»

Знакомые делились с журналистами, что никогда не замечали за звукорежиссером педофильских наклонностей. В целом его оценивали как доброго человека.

Один из бывших учеников отметил, что пожаловалась на предполагаемого педофила не мать пострадавшего мальчика, а мать подростка, с которым дружит пострадавший.

«Странно, что заявила в полицию не мать самого пострадавшего, он ей ничего не рассказал. А рассказал другу, а тот — своей маме, и она уже пошла в полицию. А у человека сейчас судьба рушится, жаль мне его. Хотя ему головой тоже нужно было думать, прежде чем с несовершеннолетними связываться», — делился молодой человек с журналистами.

