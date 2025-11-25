День матери
25 ноября 2025 в 11:13

Стало известно, где в России зафиксировали первые 50-градусные морозы

Леус: 50-градусные морозы зафиксированы в Оймяконском районе Якутии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Первые в нынешнем холодном сезоне 50-градусные морозы зафиксировали в Оймяконском районе Якутии, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, такой холод, в частности, ощутили жители поселка Усть-Нера.

Минувшей ночью, впервые в нынешнем холодном сезоне, температура воздуха в России опустилась ниже отметки в минус 50 градусов, — написал Леус.

Синоптик отметил, что самой холодной точкой в России стало село Делянкир, где столбики термометра опустились до минус 50,7 градуса. Он добавил, что такие морозы пришли в регион с опережением срока, температура воздуха на семь-восемь градусов ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура предстоящей зимой в Москве будет ниже, чем в прошлый холодный сезон, но экстремальных значений не предвидится. Он пояснил, что в европейской части страны зима будет соответствовать норме или немного ее превышать. До этого Вильфанд сообщал, что в ЯНАО и ХМАО, а также на севере Урала ожидаются морозы вплоть до -40 градусов.

Россия
Михаил Леус
Якутия
морозы
синоптики
