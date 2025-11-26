День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 04:16

Два российских аэропорта ввели временные ограничения в работе

Росавиация: аэропорты Геленджика и Чебоксар приостановили полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аэропорты Геленджика и Чебоксар временно ввели ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

Аэропорт Геленджик <…>, аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей ранее информировал о мощных взрывах в небе над Чебоксарами и пожаре, вспыхнувшем в одном из районов города. Канал утверждает, что силы противовоздушной обороны уже сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины и отражение налета все еще продолжается. Официальной информации об атаке и ее последствиях пока не поступало.

Утром 25 ноября пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и четыре БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.

Чебоксары
Геленджик
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Баланс»: Хилькевич раскрыла свой секрет успешной многодетной мамы
Названы медицинские приборы, которые должны быть в домашней аптечке
Красивый и простой салат «Апельсиновая долька»: слоеный хит с курицей!
Нутрициолог раскрыла недооцененные свойства куркумы
Холод, голод, нищета, мигранты: ЕС ждет адская зима и газ втридорога
Мотоциклист в Чувашии сбил и бросил на дороге 7-летнего ребенка
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Многомиллионный долг, возвращение в РФ, молчание об СВО: где сейчас Цекало
Раскрыты условия содержания экс-президента Бразилии в тюрьме
Названы лучшие направления для новогоднего отдыха с семьей
Названы продукты, которые могут спровоцировать выкидыш
Два российских аэропорта ввели временные ограничения в работе
Трамп заявил о превосходстве России над Украиной
Польша отпустила диверсантов ВСУ: боятся выйти на Киев или самих себя?
Стало известно, как полезная овсянка может нанести вред организму
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Чебоксарах
Правительство Молдавии обвинили в кризисе страны
Диетолог поставила точку в споре, вредно ли есть перед телевизором
Биография, личная жизнь, лучшие роли: Максиму Аверину — 50
В Италии мигранты надругались над девушкой на глазах у жениха
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.