Два российских аэропорта ввели временные ограничения в работе

Аэропорты Геленджика и Чебоксар временно ввели ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

Аэропорт Геленджик <…>, аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей ранее информировал о мощных взрывах в небе над Чебоксарами и пожаре, вспыхнувшем в одном из районов города. Канал утверждает, что силы противовоздушной обороны уже сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины и отражение налета все еще продолжается. Официальной информации об атаке и ее последствиях пока не поступало.

Утром 25 ноября пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и четыре БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.