В Госдуме обвинили ЕС в создании «информационного вакуума» в Европе Депутат Свинцов: Брюссель стремится к информационной блокаде Европы

Европа движется к «железному занавесу», чтобы не допустить обмена информацией между странами Евросоюза и остальным миром, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Так он прокомментировал обсуждение скандального законопроекта о полном контроле за мессенджерами, которое 26 ноября состоялось в Совете ЕС.

ЕС стремится полностью отгородиться от остального мира. Цель состоит в том, чтобы происходящее внутри Европы не выходило за ее пределы, а события внешнего мира не проникали внутрь этого «железного занавеса», который она возводит вокруг себя. Евросоюзу необходим контроль, чтобы держать граждан в постоянном страхе, — считает Свинцов.

Традиционные СМИ уже находятся под полным контролем евробюрократии, напомнил парламентарий. Однако соцсети, по его словам, пока еще представляют собой небольшую «прослойку свободы» в Европе.

Но если будет принят специальный закон, то, вероятно, Telegram будет либо заблокирован, либо жестко ограничен — особенно учитывая уже имеющееся уголовное преследование Павла Дурова со стороны французских властей, — заключил депутат.

