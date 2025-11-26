День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 19:32

Жительница Эстонии отказалась от титула самой красивой женщины страны

«Мисс Эстония» Шабак отказалась от титула самой красивой женщины страны

Бригитта Шабак (слева) Бригитта Шабак (слева) Фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС
Бригитта Шабак публично отказалась от титула «Мисс Эстония — 2025». В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она написала, что будет бороться за права женщин без конкурсов красоты.

Я стремлюсь к расширению прав и возможностей женщин и равенству, и я продолжу эту работу самостоятельно, без каких-либо связей с «Мисс Эстония», — заявила 28-летняя девушка.

Ранее жительница Казани, мать пятерых детей Диляра Залялиева одержала победу в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик — 2025». Мероприятие проходило в малайзийской столице Куала-Лумпур. За звание лучшей боролись 30 представительниц разных стран, включая Японию, Индию и Португалию.

До этого участница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025» из Норвегии Леонора Лисглимт-Редланд предстала перед жюри в образе лосося. Ее наряд, стилизованный под серебристо-розовую чешую, дополнили плавники, блестящие сапоги и реалистичная голова рыбы. Пользователи Сети назвали этот наряд «культовым» и «вершиной национальной гордости с изюминкой».

