Украина вынуждена возмещать нехватку личного состава ВСУ гражданскими, в большей степени женщинами, сообщает газета Guardian. Отмечается, что это вызвано серьезными проблемами с мобилизацией.

Число потерь не раскрывается, но многие считают его высоким, и Украина все больше полагается на гражданских для выполнения функций, ранее принадлежавших подготовленному военному персоналу, — говорится в материале издания.

Газета сообщает, что операторов БПЛА отправляют на фронт всего через 15 дней интенсивного обучения, что свидетельствует о наличии острой необходимости в пополнении личного состава. Также отмечается, что женщины участвуют в украинских операциях с БПЛА с первых месяцев полномасштабного конфликта, однако с обострением нехватки военных их присутствие увеличилось, особенно в подразделениях, занимающихся FPV-атаками.

Несколько женщин, служащих в ВСУ, в комментариях изданию заявили, что им пришлось пойти на фронт, потому что кто-то должен был занять место погибших мужчин. Одна из них сообщила, что в ее подразделении царит атмосфера измотанности.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что военнообязанные на Украине платят по $15 тыс. (1,2 млн рублей), чтобы их отпустили из ТЦК. Он назвал происходящее колоссальной коррупцией. По словам парламентария, сотрудники ТЦК нарушают права людей и не стесняются применять физическую силу.