В Совфеде предупредили Европу об угрозе

Нацизм снова поднимает голову и получает поддержку в ряде европейских стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявление палаты в связи с 80-летием начала Нюрнбергского процесса. Она предложила направить документ во все страны.

Мне кажется, это очень актуальное заявление, особенно на фоне того, что мы сейчас наблюдаем и в странах Европы, и на Украине, как нацизм поднимает снова свою голову и получает поддержку в ряде стран даже на политическом уровне, по крайней мере не отвергается, не осуждается, — сказала она на пленарном заседании.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада игнорируют уроки Нюрнбергского процесса и стремятся пересмотреть историю Второй мировой войны. По его словам, Россия намерена продолжать работу по защите исторической памяти, сообщает пресс-служба МИД РФ.

До этого Лавров заявил, что постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются. По его словам, решения инстанции отменяли право сильного и закрепляли принцип неотвратимости наказания за военные преступления.