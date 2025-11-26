День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 19:01

В Совфеде предупредили Европу об угрозе

Матвиенко: в некоторых европейских странах нацизм вновь поднимает голову

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба СФ
Нацизм снова поднимает голову и получает поддержку в ряде европейских стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявление палаты в связи с 80-летием начала Нюрнбергского процесса. Она предложила направить документ во все страны.

Мне кажется, это очень актуальное заявление, особенно на фоне того, что мы сейчас наблюдаем и в странах Европы, и на Украине, как нацизм поднимает снова свою голову и получает поддержку в ряде стран даже на политическом уровне, по крайней мере не отвергается, не осуждается, — сказала она на пленарном заседании.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада игнорируют уроки Нюрнбергского процесса и стремятся пересмотреть историю Второй мировой войны. По его словам, Россия намерена продолжать работу по защите исторической памяти, сообщает пресс-служба МИД РФ.

До этого Лавров заявил, что постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются. По его словам, решения инстанции отменяли право сильного и закрепляли принцип неотвратимости наказания за военные преступления.

Совфед
Валентина Матвиенко
Европа
Россия
