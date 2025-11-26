День матери
26 ноября 2025 в 19:10

Суд взыскал с похитителя Авраама Руссо свыше полумиллиона рублей

Суд взыскал с Тархана Эльдукаева 600 тысяч рублей в пользу Авраама Руссо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кунцевский суд Москвы постановил взыскать с Тархана Эльдукаева 600 тысяч рублей в пользу певца Авраама Руссо в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе суда. Решение связано с делом о похищении артиста, которое произошло 31 января 2004 года, передает ТАСС.

Решением Кунцевского районного суда города Москвы от 26 ноября 2025 года исковые требования Авраама Руссо удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Эльдукаев и его сообщники похитили певца и удерживали его, выдвигая требования. Хотя уголовное преследование прекратили, суд установил связь между действиями преступника и физическими и моральными страданиями Руссо.

Ранее в Новоуральске суд обязал больницу выплатить миллион рублей сыну пациентки, которая погибла при пожаре в наркологическом отделении. Пожар начался из-за курения другой пациентки, при этом в больнице не было запрета. Апелляция также не изменила решение суда первой инстанции.

суды
Авраам Руссо
похищения
компенсации
