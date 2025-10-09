Руссо потребовал компенсацию за похищение 20-летней давности

Певец Авраам Руссо подал иск в Кунцевский районный суд Москвы с требованием компенсировать моральный вред, связанный с его похищением в 2004 году, передает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Ответчиком по делу указан борец-вольник Тархан Эльдукаев.

31 января 2004 года ответчик совместно с другими лицами совершили похищение певца и удерживали его, пока он не согласился выполнить требования похитителей. Впоследствии уголовное преследование ответчика было прекращено по нереабилитирующим основаниям, — сказано в сообщении.

Руссо настаивает, что из-за действий ответчика он испытал физические и нравственные страдания. Иск зарегистрирован, подготовка дела к рассмотрению назначена на 23 октября 2025 года.

Ранее в Москве Эльдукаева осудили за заказное убийство. Следствие установило, что он причастен к расправе над бизнесменом Таиром Гуршумовым в 1996 году. В мужчину выстрелили не менее семи раз. Он скончался на месте. Суд приговорил Эльдукаева к 14 с половиной годам колонии общего режима и лишил воинского звания.