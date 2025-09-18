Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 19:24

Обвиняемого в покушении на певца Руссо осудили за другое убийство

Обвиняемого в покушении на певца Руссо осудили за убийство 29-летней давности

Авраам Руссо Авраам Руссо Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В Москве за заказное убийство осудили борца-вольника Тархана Эльдукаева, сообщили Lenta.ru в Генеральной прокуратуре России. Изначально на скамье подсудимых он оказался по подозрению в покушении на певца Авраама Руссо, но все обвинения с него были сняты. Однако следствие установило его причастность к убийству бизнесмена Таира Гуршумова в 1996 году.

В декабре 1996 года руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поссорились из-за распределения прибыли. Исмаилов решил избавиться от конкурента и обратился к Эльдукаеву, который в те годы возглавлял его охрану. Эльдукаев нашел двух человек, которые за деньги согласились расправиться с бизнесменом, и в декабре 1996 года они совершили на него нападение в подъезде собственного дома. В бизнесмена выстрелили не меньше семи раз, одна из пуль попала в голову, он умер на месте. Тяжелые ранения получил и брат бизнесмена, который сопровождал его в тот день, но его удалось спасти.

21 августа присяжные заседатели признали Эльдукаева виновным в убийстве. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 14 с половиной годам колонии общего режима, а также лишил воинского звания.

Ранее в российский прокат вышел документальный сериал режиссера Вадима Ватагина «Черкизон. Ад и рай новой России», повествующий о легендарном рынке и его бывшем владельце. В фильме снялись певец Авраам Руссо, Маша Распутина и продюсер Иосиф Пригожин, которые рассказали о роли Исмаилова в современной истории страны.

Авраам Руссо
убийства
суды
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Мошенник заманил пенсионерку в Индию, где ее сожгли
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.