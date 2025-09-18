Обвиняемого в покушении на певца Руссо осудили за другое убийство Обвиняемого в покушении на певца Руссо осудили за убийство 29-летней давности

В Москве за заказное убийство осудили борца-вольника Тархана Эльдукаева, сообщили Lenta.ru в Генеральной прокуратуре России. Изначально на скамье подсудимых он оказался по подозрению в покушении на певца Авраама Руссо, но все обвинения с него были сняты. Однако следствие установило его причастность к убийству бизнесмена Таира Гуршумова в 1996 году.

В декабре 1996 года руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поссорились из-за распределения прибыли. Исмаилов решил избавиться от конкурента и обратился к Эльдукаеву, который в те годы возглавлял его охрану. Эльдукаев нашел двух человек, которые за деньги согласились расправиться с бизнесменом, и в декабре 1996 года они совершили на него нападение в подъезде собственного дома. В бизнесмена выстрелили не меньше семи раз, одна из пуль попала в голову, он умер на месте. Тяжелые ранения получил и брат бизнесмена, который сопровождал его в тот день, но его удалось спасти.

21 августа присяжные заседатели признали Эльдукаева виновным в убийстве. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 14 с половиной годам колонии общего режима, а также лишил воинского звания.

Ранее в российский прокат вышел документальный сериал режиссера Вадима Ватагина «Черкизон. Ад и рай новой России», повествующий о легендарном рынке и его бывшем владельце. В фильме снялись певец Авраам Руссо, Маша Распутина и продюсер Иосиф Пригожин, которые рассказали о роли Исмаилова в современной истории страны.