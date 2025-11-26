Сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X публично выступил против критики специального посланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. По мнению сына Дональда Трампа, большинство критикующих дипломата лиц стремятся сорвать процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

Кажется, эти медиа и деятели «глубинного государства» никогда в реальной жизни не заключали успешных сделок. Почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже! — написал Трамп-младший.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет визита Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе. По его словам, также ожидаются контакты эмиссара с российским лидером Владимиром Путиным.

Прежде пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что звучащие в США требования об отставке Уиткоффа направлены на подрыв урегулирования украинского конфликта. Песков уточнил, что сейчас в вопросе мирного диалога складываются положительные тенденции.