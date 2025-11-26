День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:49

Сын Трампа раскрыл истинные цели критиков мирных переговоров по Украине

Трамп-младший: критикующие Уиткоффа стремятся сорвать мирный процесс по Украине

Дональд Трамп-млаший Дональд Трамп-млаший Фото: Nicolas Briquet/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X публично выступил против критики специального посланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. По мнению сына Дональда Трампа, большинство критикующих дипломата лиц стремятся сорвать процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

Кажется, эти медиа и деятели «глубинного государства» никогда в реальной жизни не заключали успешных сделок. Почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже! — написал Трамп-младший.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет визита Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе. По его словам, также ожидаются контакты эмиссара с российским лидером Владимиром Путиным.

Прежде пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что звучащие в США требования об отставке Уиткоффа направлены на подрыв урегулирования украинского конфликта. Песков уточнил, что сейчас в вопросе мирного диалога складываются положительные тенденции.

США
Дональд Трамп-младший
Стив Уиткофф
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница Эстонии отказалась от титула самой красивой женщины страны
Пережил сына и трех жен. Каким был Шиловский, от чего умер, кто наследники
Поступили десятки обращений о сбое в работе Rutube
Rutube столкнулся с масштабным сбоем
В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау
Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в вопросах Украины
Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске
Названа главная проблема ВСУ
Петербуржец лишился прав после чайной церемонии с сюрпризом
Психолог, бывший наркоман: кто руководил адским рехабом в Дедовске
Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму
Минэкономразвития раскрыло ситуацию с инфляцией в России
Суд взыскал с похитителя Авраама Руссо свыше полумиллиона рублей
Мужчина чуть не лишился пальца после встречи с уличной кошкой
Насилие благословенное: педофил охомутал прихожанку и насиловал ее дочь
В Совфеде предупредили Европу об угрозе
Огород на подоконнике: секреты зимнего сада в каменных джунглях
Стеснение отца, свадьба, смена имени: как живет актриса Мирослава Михайлова
Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота
Имущество экс-министра из Омской области арестовали на 100 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.