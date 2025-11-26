Две НПО из США и Нидерландов пополнили реестр нежелательных организаций

Две НПО из США и Нидерландов пополнили реестр нежелательных организаций Минюст РФ внес две НПО из США и Нидерландов в реестр нежелательных организаций

Минюст России включил в реестр нежелательных организаций две НПО из США и Нидерландов. Соответствующую базу ведомства пополнил американский «Дом народов свободной России» (Free Peoples of Russia House). Второй НПО стал «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Обе организации попали в список нежелательных в среду, 26 ноября. «Дом народов свободной России» открылся в Вашингтоне осенью 2024 года. Нидерландская организация представляет собой объединение СМИ и отдельных репортеров, которые занимаются расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке. Проект возник в 2007 году в Сараево. Основателями выступают Дрю Салливан и Пол Раду.

Ранее Минюст присвоил аналогичный статус датскому объединению. Речь идет о «Совете министров Северных стран», который признали нежелательным на территории РФ.

В конце октября список Минюста пополнил американский «Международный центр для журналистов» (ICFJ, International Center for Journalists). Организацию признали нежелательной на территории России. Центр основан в 1984 году.