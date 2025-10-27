Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:22

В России признали нежелательными две украинские организации

Деятельность НПО Ideas for Change и Truth Hounds признали нежелательной в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деятельность двух неправительственных организаций Киева Ideas for Change и Truth Hounds признали нежелательной на территории России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. По информации ведомства, данные НПО распространяют публикации с призывами не признавать итоги референдумов в ДНР и ЛНР, а также фейки о ВС РФ.

Генеральной прокуратурой РФ признана нежелательной деятельность организаций Ideas for Change и Truth Hounds. Обе расположены в Киеве и основаны в 2015 и в 2014 годах, — говорится в сообщении.

Ideas for Change в том числе критикует специальную военную операцию. Помимо всего прочего, эти организации активно сотрудничают с различными европейскими объединениями, продвигающими антироссийскую повестку, уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее литовская организация «Форум свободной России» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) попала в перечень Росфинмониторинга. Данное объединение поддерживает связи с российской оппозицией и до этого было признано Генпрокуратурой РФ нежелательным.

Генпрокуратура
Россия
НПО
Украина
